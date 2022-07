Vrachtvervoer daalt voor het eerst in twee jaar op luchthaven Oostende, passagierscijfers stijgen

Voor het eerst sinds 2020 is het vrachtvervoer via de luchthaven Oostende gedaald. Dat blijkt dinsdag uit kwartaalcijfers van de luchthaven. Het verhandelde volume lag in het tweede kwartaal 21,8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De cargocijfers liggen wel nog een pak boven het niveau van 2019. De passagierscijfers gaan wel in stijgende lijn.

Het vrachtvervoer op de luchthaven van Oostende kende sinds 2019 een sterke groei, met 150 procent. Ondanks de daling ligt het verhandelde cargovolume dan ook nog steeds 78 procent boven het niveau van 2019.

“Deze lichte daling was te verwachten. Daarnaast is het tweede kwartaal ook steeds een rustige periode op het vlak van cargoactiviteiten”, zegt luchthaventopman Eric Dumas. In de eerste zes maanden van 2022 werd 22.840 ton verhandeld. EgyptAir en Qatar Airways blijven de grootste cargoklanten van de luchthaven.

Passagierscijfers stijgen

De passagierscijfers gaan wel in stijgende lijn. In april, mei en juni reisden 103.377 passagiers via Oostende. “Dat is een stijging van 271 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.”

“Wanneer we kijken naar 2019, behalen we opnieuw 80 procent van de passagiersaantallen van voor corona. Dat komt voornamelijk door het gewijzigde aanbod: enkele bestemmingen in Tunesië, Turkije, Bulgarije en Egypte worden dit jaar niet aangevlogen”, zegt CEO Eric Dumas.

Sinds de start van dit jaar stijgen de passagiersaantallen maand na maand. “Reizigers hebben duidelijk opnieuw zin om te reizen. In juli en augustus verwachten we maandelijks meer dan 40.000 passagiers”, aldus Dumas.