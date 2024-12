VOS Travel verhuist naar nieuwe kantoren op Polenplein in Roeselare: “Ondanks opwarming zal skiën mogelijk blijven”

VOS Travel, dé reisorganisator voor de actieve vakantieganger, is verhuisd van de Westlaan naar nieuwe kantoren op het Polenplein. Wat begon met de organisatie van kleinschalige skireizen is nu uitgegroeid tot een internationale topper in actieve vakanties. Zaakvoerder Tom Hoornaert zat vorige week nog aan tafel bij Gert op Play waar het ging over de toekomst van skivakanties. “Geen nood we gaan nog jaren kunnen gaan skiën.”

Tom Hoornaert was vorige week te gast aan de Tafel van Gert. “Ik zat in Schotland voor een shorttrip toen ik werd opgebeld. Het was het begin van een zotte week. Ik had geen idee hoe groot de exposure was van zo’n kort televisieoptreden. De telefoon hier staat roodgloeiend en het aantal hits op internet is ontploft.”

VOS Travel is ontstaan uit de vzw Vlaamse Omnisport die op haar beurt begon als kleine organisator van skireizen voor de leerlingen het gemeenschapsonderwijs in Roeselare. “Het was mijn vader die eerder toevallig hierbij betrokken raakte. Hij vulde een bus, eerder een oude lijnbus dan een reisbus, met studenten en trok voor een week naar een totaal ongeschikt oud kasteel in een Frans dorp met te weinig ski-accommodatie, slechte skischolen en dat voor amper achtduizend frank maar… het was alle dagen feest!”

Omgekeerde beweging

“Ondertussen behaalde ik mijn licentie reisbureau en touroperator via avondschool, zat nog in het leger maar verkocht al via de telex van de kazerne reizen. Zelfs toen ik afgezwaaid was, bleef de telex van het leger berichten voor mij spuwen. Konden ze niet echt mee lachen.”

“VOS Travel werd in 1987 geboren en palmde vanaf dat moment steeds meer ruimte in het huis van mijn ouders in de Westlaan. Zij runden er vroeger het zwembad Tilkin en een schoonheidssalon. Toen zij daar mee ophielden had VOS Travel hier in Roeselare, naast onze Nederlandse afdeling, een tiental medewerkers en bezetten we de hele benedenverdieping van het ouderlijk huis. Ik was al een tijdje aan het uitkijken naar een nieuw pand en het was meteen duidelijk, wij zouden de omgekeerde beweging maken dan die van vele Roeselaarse handelaars. Wij verhuizen van de ring naar het centrum terwijl velen de winkelstraten van Roeselare ontvluchten.”

“Ons nieuwe kantoor op het Polenplein was vroeger een verzekeringskantoor en daarvoor het oude postgebouw van Roeselare. Het personeel is in zijn nopjes met deze nieuwe, luchtige werkomgeving en ik kom met nog meer plezier naar kantoor vanuit Ruddervoorde waar ik woon. Het enige wat we wat missen is het vele groen van de grote tuin die we in de Westlaan hadden.”

“Ik woon al goed twintig jaar niet meer in Roeselare, maar het was duidelijk dat VOS Travel hier moest blijven. Ik houd steeds meer van de stad. Ongelooflijk hoe die is geëvolueerd sinds ik hier als jonge gast studeerde en leefde. Nu we in het centrum zitten is er nog meer voeling met de stad.”

“Mijn hart ligt nog steeds bij het organiseren van skireizen. We hebben in al die jaren duizenden Roeselarenaars en West-Vlamingen leren skiën in onze thuisbasis Alpbach in Tirol. Daar zijn we echt thuis, ik ben er zelfs getrouwd.”

Internationale top

“Maar naast skireizen bieden we ook individuele fiets- en wandelvakanties aan. In dit segment zijn we de internationale top. Ons aanbod wordt verkocht door ruim honderd touroperators. Een derde pijler zijn de exclusieve topreizen op maat voor gezinnen en kleine groepen.”

“In deze periode van het jaar gaat het natuurlijk over de skireizen. De nieuwste trend is de luxe Dreamliner, een dubbeldekbus met een dertigtal zitjes en evenveel slaapcompartimenten. Vroeger propte men op zo’n bus tot zeventig personen maar wij kiezen voor comfort. Dat is de toekomst. Niemand wil nog met de auto naar Oostenrijk rijden als dat veel comfortabeler én veiliger kan met de bus. We blijven dus inzetten op skireizen want ik zie de toekomst niet somber in.”

“Aan de Tafel van Gert ging het over klimaatopwarming en het gevolg voor de skigebieden. De laagste, kleinere skistations, vaak familieondernemingen, ja voor hen ziet het er misschien niet goed uit, maar ik ben er van overtuigd dat we ook de volgende decennia zonder problemen op skivakantie kunnen vertrekken”, besluit Tom Hoornaert.