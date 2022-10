Voormalig Belfiuskantoor in Lichtervelde wordt communicatiebureau: “Onze excuses aan wie de bankautomaten zal missen”

De vraag hield menig Lichterveldenaar al een tijdlang bezig: welke zaak vestigt zich straks in het voormalige Belfiuskantoor in de Statiestraat? Daar is nu eindelijk een antwoord op: communicatiebureau Bullet Point verlaat Roeselare voor Lichtervelde.

Wie de voorbije weken en maanden in de Statiestraat in Lichtervelde passeerde, heeft ongetwijfeld de opvallende raamsticker op het oude Belfius-kantoor gezien. Binnenkort wordt deze bank onze stal, luidde de boodschap. In de buurt werden mannen met een stierenmasker gespot terwijl ze valse bankbiljetten uitdeelden.

Slimme campagne

Het zorgde voor heel wat speculatie op sociale media, maar nu is het mysterie eindelijk opgehelderd: communicatiebureau Bullet Point zit achter The ReBullion en kondigde zo zijn verhuis naar Lichtervelde aan. Een slimme campagne om meteen ook het eigen kunnen in de kijker te zetten. “Doeltreffende communicatie is ons ding”, vertelt Stefaan Parrein, die de zaak tien jaar geleden oprichtte met David Babylon. “Om te tonen wat we kunnen, wilden we onze verhuis op een opvallende, originele manier aankondigen.”

Ideale locatie

Vandaag bevindt Bullet Point zich nog in de Kwadestraat in Roeselare, maar begin 2023 verhuist het tienkoppig team dus naar de Statiestraat 83. “We waren al lang op zoek naar een pand waar we volledig ons ding konden doen. Lichtervelde was de ideale locatie, gezien de centrale ligging, vlotte verbinding en vele ondernemingen die er gevestigd zijn. Ons oog viel op de oude Belfius-bank, die we momenteel transformeren tot een moderne en ecologisch verantwoorde werkomgeving. Onze oprechte excuses trouwens aan wie de bankautomaten zal missen”, lacht David Babylon.