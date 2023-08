Voor u getest, boodschappen doen met een robot: “Knokse versie van Wall-E doet de monden openvallen”

Jouw boodschappen aan huis geleverd door een robot? In Knokke-Heist is het niet langer sciencefiction. Supermarktketen Carrefour laat er nog tot en met 15 augustus drie zelfrijdende wagentjes tot aan je deur bollen, meteen goed voor een Europese primeur. Tijd voor een uitgebreide test.

Wie dezer dagen rustig over de zeedijk van Knokke-Heist struint, heeft veel kans om Natacha, Nono of Loulou tegen het lijf te lopen. Geen promomeisjes, maar de drie bezorgrobots van Carrefour die sinds woensdag 26 juli vanuit de pop-upsupermarkt aan het bekende Lichttorenplein in een straal van vierhonderd meter je boodschappen aan huis of strandstoel leveren.

Letterlijk ongezien, want het gaat de eerste test ooit op publiek terrein in Europa. “We hebben de wagentjes eerder al op een privaat bedrijventerrein in Zaventem ingezet, maar Knokke krijgt de eer om ze in het openbaar aan het werk te zien”, zegt verantwoordelijke Arthur Rheims.

Het concept scherpte meteen onze nieuwsgierigheid – en honger en dorst – aan, dus besloten we om als welwillend proefkonijn op te draven. We wandelen de dijk op en nemen onze smartphone ter hand. Eerst moeten we de Deliveroo-app downloaden en na het aanmaken van een account, we zijn immers nog Deliveroo-maagd, en het instellen van een bezorgadres klikken we op Carrefour Experience, zoals de pop-up in de app heet.

Negen minuutjes wachten

In de online winkel kunnen we tussen zo’n driehonderd producten kiezen, netjes onderverdeeld in categorieën die gaan van fruit over verzorging & hygiëne tot alcohol & aperitieven. Samen met onze fotograaf maken we een weloverwogen keuze die ons dieet alleen maar ten goede kan komen: een blikje Stella Artois en Pepsi Regular, een pakje chorizo-plakjes en een smoothie met mango en passievrucht als dessert. Goed voor een bedrag van 6,43 euro, gratis levering inbegrepen.

Een nieuwsgierige hond monstert de bezorgrobot van kop tot wiel. © Davy Coghe

“De robotwagen zoekt netjes haar weg tussen de vele wandelaars en go-cartende kinderen, dankzij de acht camera’s aan boord”

“Alle producten staan in de pop-up en worden vanuit onze Carrefour Market langs de Natiënlaan in Knokke via gekoeld transport aangeleverd”, vertrouwt Arthur ons toe. “Wanneer we een bestelling ontvangen, schieten de jobstudenten in de winkel meteen in actie en maken ze het order klaar voor vertrek.”

Wanneer we via Payconiq betalen, volgt vrijwel meteen de melding dat we hoogstens 15 minuten op onze honger moeten zitten. Zo’n 300 meter verderop, ter hoogte van huisnummer 256 op de zeedijk, turen we richting Lichttorenplein, op zoek naar de Knokse versie van Wall-E. Na amper negen minuten zien we Natacha opduiken, netjes haar weg zoekend tussen de vele wandelaars en go-cartende kinderen. “Onze drie wagentjes zijn bijzonder veilig”, valt te horen. “Ze hebben acht camera’s aan boord en kunnen de omgeving in 360 graden rondom zich scannen. Obstakels gaan ze mooi op tijd uit de weg.”

Nieuwsgierige honden

Die belofte zien we voor onze ogen realiteit worden. Natacha neemt netjes het zebrapad en eenmaal op de dijk, vindt de elektronische dame feilloos haar weg. Enkele nieuwsgierige honden doen haar even afremmen, maar verder zien we enkel verwonderde gezichten en mensen die spontaan foto’s beginnen nemen.

Een jobstudent maakt onze bestelling klaar. © Davy Coghe

“De reacties zijn inderdaad unaniem positief”, stelt Arthur. “We zien dit vooral als een aanvulling op onze huidige service. In de toekomst is het perfect mogelijk dat bezorgrobots op piekmomenten extra druk zullen helpen wegnemen, maar daarvoor moet de wetgeving eerst aangepast worden. Hier in Knokke-Heist kregen we de toelating van het gemeentebestuur, politie en brandweer, maar een overkoepelend wetgevend kader ontbreekt nog.”

“Hopelijk komt daar de komende jaren verandering in. We plannen in september ook testfases in Brussel en Antwerpen, maar hier aan zee bewijzen we dat het systeem wérkt en een meerwaarde biedt.”

Grot van Ali Baba

Terug naar onze bestelling. Natacha, die we intussen als een goeie vriendin beschouwen, stopt netjes voor onze voeten en toont ons uitnodigend haar QR-code. Nadat we die gescand hebben, moeten we onze persoonlijke code ingeven. Die kregen we via een telefoontje van een medewerker. We drukken de cijfers 2266 in en zien de magische woorden open lid verschijnen.”

“Vandaag is het vooral nog een leuk gadget, maar wie had een kwarteeuw geleden durven denken dat onze gsm zou uitgroeien tot een computer op zakbroekformaat?”

“Enkele tellen later opent de tijdelijke grot van Ali Baba zich en kunnen we onze boodschappen oppikken. Alles is aanwezig, al kregen we een smoothie met mango-ananas in plaats van passievrucht. “Die was even niet voorhanden, dus hebben we een alternatief meegegeven”, aldus Arthur. “En ter compensatie vind je ook een zakje zure colaatjes.”

© Davy Coghe

Mocht Natacha handen hebben, we gaven ze spontaan een high five voor haar voortreffelijke service.

Of we straks allemaal een bezorgrobot aan de voordeur zullen zien opduiken, laten we vooralsnog in het midden. Innoverend is het zeker, maar op vandaag nog vooral een leuk gadget die je even met open mond doet gapen. Maar wie had een kwarteeuw geleden durven denken dat onze gsm zou uitgroeien tot een computer die in je broekzak past?

De bezorgrobots hebben een autonomie van vier uur en rijden ongeveer zes kilometer per uur. Per rit kunnen ze tot 25 kilogram aankopen vervoeren. Bestellen kan van maandag tot zondag, telkens van 8 uur tot 14 uur.

© Davy Coghe