Voor Delaere Womenswear blijft eindejaar een drukke periode: “Goudkleur blijft altijd feestelijk”

Delaere Womenswear is een naam als een klok in Roeselare. De klassevolle kledingzaak ruilde eerder dit jaar Beitem voor een nieuwe stek, meer naar het centrum van de stad toe. “We hebben daar 90 jaar goed kunnen werken, maar we hebben ons deze beslissing nog niet beklaagd.”

Delaere Womenswear maakte in februari van dit jaar de oversteek van de Meensesteenweg in Beitem naar het huisnummer 313 in dezelfde straat, maar aan de andere kant van de ring. “We zitten nu op een invalsweg naar het centrum, maar een locatie in de stad zelf hebben we nooit overwogen. Voldoende parkeerplaats is erg belangrijk voor onze klanten en dat is hier beschikbaar. En we ondervinden ook dat we toch heel wat nieuwe klanten mogen verwelkomen.”

“Straks komt hier ook nog een drie meter hoge kerstboom voor de deur”

In het pand waar voorheen Babycompany de uitvalsbasis had, heeft het team van Jan Buyse en Marijke Delaere – ondertussen in totaal acht mensen sterk – al zijn draai gevonden. “Onze vroegere winkel gebruiken we nog als stockageruimte en twee keer per jaar organiseren we daar een outletverkoop. Dat was onlangs opnieuw het geval. Dat brengt dan wat nostalgie naar boven. Maar ook onze klanten zijn lovend over onze nieuwe stek, we hebben hier veel ruimte en we zijn makkelijk bereikbaar.”

Vierde generatie

Ondertussen heeft met zoon Jonas al de vierde generatie de intrede gedaan in de zaak. Het familiale karakter en de persoonlijke aanpak blijft men bij Delaere Womenswear hoog in het vaandel dragen. “We zijn uit Beitem vertrokken omdat we daar op de duur te krap behuisd zaten, maar ook omdat er daar ook nog altijd wegenwerken gepland zijn en die zouden ook meerdere jaren in beslag nemen. Jammer voor het dorp, nu zien we dat er de jongste jaren toch heel wat zaken vertrokken zijn.”

De familie investeerde dus in een nieuwe zaak. “Sinds de eeuwwisseling zetten wij alleen in op dameskledij. Door de verhuizing hebben we ook nog extra ruimte. Voor enkele buitenlandse merken, maar we verkopen ook veel Belgische mode.”

De eindejaarsperiode is natuurlijk feestelijk. “Je kan het niet meer vergelijken met vroeger. Veel restaurants en andere horecazaken blijven gesloten, de mensen vieren vaker thuis. Dat wil niet zeggen dat ze er niet mooi gekleed bij lopen, maar ze kiezen dan eerder voor iets dat ze later ook kunnen dragen dan pakweg iets met glitters”, weet Jan.

Feestevent op 3 december

Marijke licht ook een tipje van de sluier van de trends. “Goudkleur of goudaccenten blijven het altijd doen tijdens de feesten. Ook broekpakken zijn in, net als de vlotte losse mode. De verkoop in onze winkel ligt niet echt meer in grote pieken, zoals vroeger. Maar dat wil niet zeggen dat we met eindejaar niet iets speciaal doen. Maandelijks organiseren we wel iets en op zaterdag 3 december organiseren we een feestevent. Zowel in de voor- als namiddag showen enkele mannequins onze eindejaarscollectie. Dat gebeurt op een informele manier met een hapje en een drankje. We mikken daar op de beleving, er komt hier ook een drie meter hoge kerstboom voor de deur.”