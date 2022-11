Volledige winkelvitrines te winnen bij eindejaarsactie handelscomité Komen-Waasten

Geen feestperiode zonder een eindejaarsactie en dit jaar pakt het handelscomité van Komen-Waasten het groots aan. “Deelnemers kunnen volledige winkelvitrines winnen”, klonk het tijdens de voorstelling.

Het is een moment waar zowel handelaars als klanten steevast naar uitkijken: de eindejaarsactie. Lokaal kopen, stempels verzamelen en kans maken op een mooie prijs? Het is een succesrecept dat na al die jaren nog steeds onvermoeid overeind staat. “En te denken dat het allemaal in 1960 begon, met de mogelijkheid om pakken koffie te winnen!” Guillaume Lizoen, voorzitter van het comité, is blij ook in 2022 te kunnen uitpakken met een indrukwekkende formule. “Telkens men lokaal een aankoop pleegt, bij één van de 58 deelnemende handelszaken, krijgt men een stempel. Volle kaarten kunnen tot 3 januari in één van de 10 urnen worden geworpen om deel te nemen. De urnes staan verdeeld over het volledige grondgebied waardoor je nooit echt ver zult moeten lopen.”

Prikkelen

Wat wel nieuw is voor deze editie, is de manier waarop prijzen worden gewonnen. Er werd bewust gekozen afstand te nemen van de traditionele wagen als hoofdprijs. “Dit keer kunnen mensen, naast bonnen en producten, 3 volledige winkelvitrines winnen”, sluit Guillaume af. “Een vitrine met als thema reizen, culinair of welzijn? Wie al even wil wegdromen van de prijzen kan de vitrines nu al gaan bekijken. Ze bulken van leuke items zoals fietsen of computers, waardoor we meteen iedereen weten te prikkelen en stimuleren voor een deelname.”