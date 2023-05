Volkscafé Les Bourleurs houdt na 38 jaar op te bestaan: “Iedereen was er altijd welkom”

Decennia lang werden Nadine Denhaerynck (60) en Marnick Detollenaere (62) geassocieerd met de rol van beste gastvrouw en gastheer van café Les Bourleurs. De culthelden leerden er elkaar als tieners kennen. Na 38 jaren vol succesvolle activiteiten, uitbundige feesten en doorsnee openingsdagen sluit het gezellige volkscafé op 1 juli z’n deuren.

Met nog anderhalve maand op de teller is de laatste eindsprint voor café Les Bourleurs echt begonnen. Nadine, die voor de start al af en toe hielp opdienen bij voormalig uitbaatster Chantal Dierck, werd mede door haar vader gestimuleerd om het café over te nemen: “Ik was reeds gekend in het café. Mijn vader kwam er vroeger graag een drankje consumeren. Hij pushte me om er vol voor te gaan. Aangezien ik toen al twee maanden zonder werk zat, dacht ik ‘Waarom niet?’”

Nu, 38 jaar later, kijkt de goedlachse barvrouw met trots terug op een mooie carrière. “We stonden jaarlijks voor een gek weekend op de kermis van Helkijn en organiseerden jarenlang een succesvol Halloweenfeest. Vroeger werden dansavonden en karaoke-avonden op gejuich onthaald. Traditionele etentjes zoals de mosselsoupé en de barbecue trokken steeds veel aanwezigen. Naast verjaardagen hebben we zelfs nog trouwfeesten gehad. Ik heb samen met mijn cliënten enorm veel mooie herinneringen mogen maken.”

Familiale sfeer

Het geheim om jarenlang succesvol café te houden is volgens Nadine te wijten aan de omgeving. “We zijn een kleine gezellige gemeente. Iedereen kent iedereen. Er hangt een familiale sfeer, we zijn allemaal vrienden.”

Toch kregen Nadine en Marnick te maken met moeilijke momenten. “De coronaperiode had een grote impact op onze zaak. We merken dat vandaagd e dag nog steeds mensen wegblijven en schrik hebben om veel contact te maken. Daarnaast voelen we aan dat het financieel ook steeds moeilijker en moeilijker wordt. Denk maar aan de kosten zoals elektriciteit, BTW… Je moet met enorm veel zaken rekening houden.”

“Ik heb samen met mijn cliënten enorm veel mooie herinneringen mogen maken” – Nadine Denhaerynck

Met het pensioen in zicht breekt straks een nieuwe periode aan voor Nadine en Marnick. Toch weten de twee al hoe ze hun dagen willen invullen. “Grootouder zijn zal de het belangrijkste zijn”, lacht Nadine. “Daarnaast zullen we zoals nu op vrije dagen vaak op uitstap gaan. We krijgen de mogelijkheid om echt te genieten van het leven. Uiteraard zullen we hier en daar ook nog wel een feestje meepikken.”

“Ik zou graag iedereen bedanken. In al die jaren heb ik enorm genoten van al mijn klanten”, klinkt het bij Nadine. © Google Maps

Onvergetelijke momenten

Tot slot wil Nadine zich graag nog even tot al haar cliënten richten: “Ik zou graag iedereen bedanken. In al die jaren heb ik enorm genoten van al mijn klanten. We hebben veel onvergetelijke momenten beleefd en samen mooie herinneringen gemaakt. Ik heb me erg geamuseerd en verschillende generaties leren kennen.”

Ook vanuit het gemeentebestuur klinken alleen maar lovende woorden voor Nadine en Marnick. “Het is jammer dat er een einde komt aan al deze mooie jaren”, aldus vaste klant Willy Glorieux. “Café Les Bourleurs wordt aanzien als het beste café van Helkijn. Je werd op ieder moment uiterst vriendelijk verwelkomd. Als faciliteitengemeente wordt de ontmoetingsplaats volgens Willy dan ook als kloppend hart aanschouwd. “Het maakt niet uit of je Nederlandstalig of Franstalig bent, iedereen is er altijd welkom.”

Wat de toekomst brengt voor het vaste cliënteel is nog niet duidelijk. “Les Bourleurs stond altijd in voor de leden van de spaarkas, vaste kaarters op vrijdag en op zondag. Ze hebben altijd een grote inzet getoond voor het voetbal. Vroeger voor de Amazonen, het vrouwenvoetbal. Later voor FC Helkijn en Jong Helkijn. Het zal allemaal niet evident worden.” Toch ziet Willy de oplossing op de eigen gemeente. “Café De Relais is sinds kort weer open. Hopelijk kan het vaste cliënteel zich min of meer naar daar verplaatsen.” (SV)