Voka wil vooruitgang: “Studiewerk mag plaatsmaken voor investeringen”

“Vandaag missen we de noodzakelijke daadkracht om werk te maken van een échte reorganisatie”, vertelt voorzitter Hans Boels van Voka. “Er is te weinig gebeurd, we hebben nood aan hervormingen inzake arbeidsmarkt, energievoorziening, sociale zekerheid, pensioenen en onze overheidsfinanciën. En natuurlijk een ambitieus klimaatbeleid in het belang van onze toekomstige generaties. Wat vandaag op tafel ligt is ruim onvoldoende.”

Dit jaar staan er enkele belangrijke werven op de agenda waar Voka al jaren voor pleit. De organisatie verwijst hiermee naar de trompetaansluiting die de R8 moet verbinden met de A19 en de herinrichting van het op- en afrittencomplex in Waregem.

“Het is dringend tijd dat we voortgang maken, het studiewerk mag plaatsmaken voor de broodnodige investeringen. Om de regio multimodaal te ontsluiten moet er bovendien werk gemaakt worden van de GRUP K-R8, het kanaal Bossuit-Kortrijk en het kruispunt Belgiek Deerlijk. Maar die projecten staan niet op de investeringslijst.”

50 jaar E17

In 2022 bestaat de E17 vijftig jaar. De economische ontwikkeling is sterk bepaald geweest door de snelweg en is op vandaag nog steeds een enorme troef voor de regio. Mobiliteit is een van de grote prioriteiten voor Voka Zuid-West-Vlaanderen. “Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor onze bedrijven. Niet alleen voor logistieke transporten maar ook in het kader van woon-werkverkeer”, vertelt Boels.

Volgens Voka zal de binnenvaart op Europees niveau aan belang toenemen. “Onze regio mag deze boot niet missen en moet de toon blijven zetten zoals we dat vijftig jaar geleden deden met de aanleg van de E17”, besluit Boels.

Economische arbeidsmigratie

De grootste bezorgdheid blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Tegen 2030 zouden er 77.000 extra arbeidskrachten nodig zijn om een tewerkstelling van 80 procent te behouden.

“Als we de groei van onze bedrijven willen verzekeren en willen zorgen voor welzijn en welvaart, dan zullen we alle zeilen moeten bijzetten om de vacatures ingevuld te krijgen. Hiervoor moeten we durven kijken naar initiatieven als gerichte economische arbeidsmigratie binnen en buiten Europa”, sluit Boels af.