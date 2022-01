Voka scherp voor regering Jambon: “Wat op tafel ligt is onvoldoende”

Michel Soubry, voorzitter Voka regio Midden-West-Vlaanderen buigt zich bij de start van het nieuwe jaar over de economische cijfers in de regio. Het ondernemerschap weet prima stand te houden maar toch is er volgens Soubry nood aan een duidelijke langetermijnstrategie. “Wat vandaag op tafel ligt is ruim onvoldoende. Wacht niet op een draagvlak, beste politici, creëer het.”

Het crisismanagement van de voorbije 22 maanden moet plaats maken voor structurele hervormingen. “Vandaag missen we de noodzakelijke daadkracht om werk te maken van échte hervormingen”, vertelt voorzitter Michel Soubry.

“Hervormingen inzake arbeidsmarkt, energievoorziening, sociale zekerheid, pensioenen en onze overheidsfinanciën. En natuurlijk een ambitieus klimaatbeleid in het belang van onze toekomstige generaties. Wat vandaag op tafel ligt is ruim onvoldoende.”

Volgens Soubry heeft de regio alles in huis om veerkrachtiger te zijn dan ooit. Toch ziet Voka Midden-West-Vlaanderen nog verbeterpunten om ook in de toekomst veerkrachtig te blijven. Één daarvan is het inzetten op een sterk 5G-netwerk. “5G zorgt ervoor dat we in bedrijven sterker kunnen inzetten op technologie en de robotisering. Een sterk netwerk zal ervoor zorgen dat we veel meer kunnen connecteren, lokaal maar ook op mondiaal niveau.”

Kanaal Roeselare-Leie

2022 moet volgens Voka ook het jaar worden waarin belangrijke stappen worden gezet om de regio multimodaal te ontsluiten. Ze kijken onder meer naar de verbreding van de E403 en de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie waarmee de regio zich wil verbinden met de rest van Europa.

“Wij blijven ook ijveren om een oplossing te vinden voor de stroeve mobiliteit in en rond Tielt. Er moet daar werk gemaakt worden van een bijkomende ontsluiting zodat de omgeving vlot en veilig bereikbaar blijft”, vult Michel Soubry aan.

Arbeidsmigratie

De grootste bezorgdheid blijft de krapte op de arbeidsmarkt. Nergens is die zo acuut als in het centrum van de provincie. Ondanks de coronacrisis is er meer dan werk genoeg maar de VDAB en de wervings- en selectiekantoren vinden nauwelijks een werkzoekende per vacature. Tegen 2030 zouden er 77.000 extra arbeidskrachten nodig zijn om een tewerkstelling van 80 procent te behouden.

“Als we de groei van onze bedrijven willen verzekeren en willen zorgen voor welzijn en welvaart, dan zullen we alle zeilen moeten bijzetten om de vacatures ingevuld te krijgen. Hiervoor moeten we durven kijken naar initiatieven als gerichte economische arbeidsmigratie in en buiten Europa”, sluit Soubry af. (LV)