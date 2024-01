VOKA pleit voor havenspoorlijn Zeebrugge-Antwerpen

Zeebrugge moet beter ontsloten worden door een havenspoorlijn naar Antwerpen, parallel met de autoweg E34. De voorhaven dient achterhaven te worden om onze kust te beschermen tegen de duizendjarige storm. Er dient een internationaal huis in Brugge opgericht te worden om nieuwkomers beter te begeleiden. Die drie ideeën lanceert Xavier Vanneste, voorzitter van VOKA regio Brugge.

Kortrijk is niet langer het Texas van West-Vlaanderen, Brugge heeft die rol overgenomen. Dat blijkt uit de statistieken die ondernemersvereniging VOKA verzamelde. Regioverantwoordelijke Dieter Coussée stelt: “Het voorbije jaar telde de Brugse regio 1824 starters. Dat zijn er meer dan Kortrijk! Brugge profileert zich met zijn 35.320 bedrijven als ondernemende regio. Met amper 5,3 procent werkzoekenden onder de beroepsbevolking scoort de Brugse regio beter dan het Vlaams en West-Vlaams gemiddelde.”

Arbeidskrapte

Hoewel de werkzaamheidsgraad in onze provincie 79,50 procent bedraagt – Vlaanderen wil aan 80 procent geraken om onze pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden – is toch niet alles koek en ei op economisch vlak. Het aantal faillissementen in Brugge steeg met 26 procent, de omzet en de investeringen daalden deels omdat de personeelskosten in vier jaar tijd met 20 procent stegen. Er heerst er arbeidskrapte, die tegen 2030 nog zal toenemen. Bij elke Brugse vacature dagen gemiddeld amper 1,57 kandidaten op.

Arbeidsmigratie kan dit probleem oplossen. Daarom pleit Xavier Vanneste, regiovoorzitter Voka Brugge, voor de oprichting van een internationaal huis in Brugge: “Naar het voorbeeld van Leuven moet de stad dit initiatief nemen, uiteraard wil VOKA mee helpen. Er zijn 20.000 ex-pats in West-Vlaanderen, die hebben begeleiding nodig.”

Voetbaldossier

Volgens Dieter Coussée heeft de regio Brugge nood aan 141 hectare aan bedrijventerreinen. Xavier Vanneste pleit ervoor om het stadiondossier los te koppelen van de werving van nieuwe industriegronden: “Die koppeling zorgt al twintig jaar voor vertraging. De Raad van State hield het dossier van de Blankenbergse Steenweg deels tegen, omdat de plannen teveel ruimte voor het voetbal en te weinig voor bedrijven voorzagen.”

“Bedrijven trekken weg uit de Brugse regio, omdat er geen plaats meer is. Dit leidt tot verlies aan jobs en aan welvaart. Het is hoog tijd dat het West-Vlaams provinciebestuur en minister van Omgeving Zuhal Demir samen met een oplossing op de proppen komen in plaats van te redetwisten.”

Files

De voorzitter van Voka regio Brugge hekelt ook het feit dat er tegenwoordig opnieuw minder overheidsgeld voor infrastructuurwerken naar onze provincie stroomt: “West-Vlaanderen verliest zijn fare share. Wanneer wordt de verbreding van de autoweg E403 gerealiseerd? Elke dag zijn er files tussen Torhout en Brugge, de bereikbaarheid van Brugge staat onder druk. De bouw van de nieuwe Steenbruggebrug is vertraagd. Andere Brugse bruggen vertonen mankementen. We vragen geen aanpassing van de Brugse ringvaart voor bredere schepen meer, wel een betrouwbare infrastructuur!”

“Twee jaar geleden beloofde minister-president Jan Jambon dat de Vlaamse regering nog deze legislatuur een definitief besluit zou nemen over de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge. Nu blijkt dat deze belofte geen stand zal houden. Daarnaast vragen we om een studie voor de verdere zeewaartse uitbreiding van de haven van Zeebrugge. De huidige voorhaven moet de achterhaven worden, zodat onze kust zich beter kan wapenen tegen een stijging van de zeespiegel en een duizendjarige storm.”

Havenspoorlijn

“Tenslotte dient Zeebrugge beter ontsloten te worden via het spoor. Het Noorderkanaal is definitief begraven, maar een havenspoorlijn Zeebrugge-Antwerpen parallel met de autoweg E43 moet opgenomen worden in de strategische toekomstvisie van Port of Antwerp-Bruges”, aldus Xavier Vanneste.