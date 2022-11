Voetbaluitslagen voorspellen als ideale teambuilding: Tifogroup helpt bedrijven bij organiseren WK-pronostiek

Een voetbalpronostiek op de werkvloer, het is ideaal als teambuilding. En dat weten ze ook bij de Tifogroup dat hoogdagen beleeft dankzij het WK voetbal. Zo’n 250 bedrijven, organisaties en lokale overheden gingen al met het Oostendse bedrijf in zee. En de ambities liggen hoog. “Na het WK willen we internationaal doorbreken”, zeggen zaakvoerders en oprichters Jan Vellemans en Pieterjan Veys.

Het concept van Tifogroup, de start-up van Waregemnaar Pieterjan Veys (33) en Jan Vellemans (43), is even eenvoudig als geniaal. Zij lanceerden eind 2017 Tifogame, een online pronostiekplatform dat in de naam verwijst naar de vaak enorme supportersspandoeken die onze voetbalarena’s kleuren.

“Vijf jaar geleden was ons initiële plan om een eigen community te creëren waar bedrijven en handelaars hun kaartje aan konden hangen”, leggen de stichters uit. Zij waren destijds allebei actief op de financiële dienst van het Oostendse stadsbestuur, maar hun gemeenschappelijke passie voor voetbal leidde tot de oprichting van Tifogroup.

“Eind dit jaar zullen we afklokken op een omzet van 615.000 euro, tien keer zoveel als vier jaar geleden”

Nu is hun geesteskind uitgegroeid tot een solide onderneming. “Eind dit jaar zullen we afklokken op een omzet van 615.000 euro, tien keer zoveel als vier jaar geleden, toen het WK in Rusland plaatsvond.”

Pieterjan en Jan omschrijven hun activiteiten als virtuele teambuildings. “Wij zorgen voor een waterdicht platform waarop je de uitslag van (WK-)matchen kan voorspellen, maar staan ook in voor de prijzenpot, interne mailings, gepersonaliseerde filmpjes en promotiemateriaal, van Belgische vlaggen en slingers tot levensgrote Rode Duivels in bordkarton.”

UZ Gent, Unilin, TVH…

Het concept achter Tifogame slaat aan, want de teller staat al op ruim 250 klanten. Onder hen grote spelers als Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, heftruckproducent TVH, Unilin, Volvo Gent en het UZ Gent. Zij leggen tussen de 1.000 en 7.000 euro op tafel voor een compleet pronostiekpakket.

“De prijs staat altijd in direct verband met het aantal deelnemende medewerkers, maar met een relatief klein budget zorg je er als werkgever voor dat je de WK-sfeer in je bedrijf laat doorsijpelen en dat de wedstrijden hét gespreksonderwerp aan de koffieautomaat zijn.”

De private sector is goed voor 85 procent van de Tifogroup-klanten. “Vijf procent zijn open prono’s, waar iedereen online zijn kans bij kan wagen. De overige tien procent zijn lokale overheden die, in samenwerking met handelaars uit een bepaalde stad of gemeente, een Tifogame opzetten.”

“Wie onze klant ook is, we werken altijd perfect op maat. Daar schuilt net onze grote sterkte in.”

QR-code ingeburgerd

Daarmee bereikt het niet enkel de doorgewinterde voetbalfan die zonder nadenken het basiselftal van Iran kan debiteren. “Bedoeling is dat iederéén er iets aan heeft. We merken ook dat ons verhaal erg populair is bij vrouwelijke voetbalfans. In het UZ Gent bijvoorbeeld, waar het personeelsbestand overwegend vrouwelijk is, neemt een erg hoog percentage deel.”

Het succes is eenvoudig te verklaren, klinkt het bij Jan en Pieterjan. “Onze interface houden we bewust basic. Geen complexe structuren, gewoon duidelijkheid. Bovendien is een digitaal platform niet langer iets exotisch. Met dank aan de coronacrisis, die ervoor zorgde dat de QR-code helemaal ingeburgerd is. Nu scannen mensen die zonder verpinken in om op onze website te komen.”

Het huidige WK in Qatar zorgde voor een enorme boost. “We verkeren al sinds augustus 2021 in WK-modus. Klanten zoeken, contracten afsluiten… En sinds juli werken we zeven dagen op zeven om alles tijdig afgewerkt te hebben. Het was echt zot, na het WK zullen we een maand vakantie nemen om weer bij onze positieven te komen.”

Pijlen op Duitsland

Om daarna nóg een versnelling hoger te schakelen, benadrukken de zaakvoerders. “In eigen land is Tifogame stilaan ingeburgerd, tijd om onze pijlen op het buitenland te richten. Het EK van 2024 vindt bij onze Duitse buren plaats, dat biedt een zee aan mogelijkheden.”

“We willen tegen augustus 2023 een vijf- tot tienkoppig Duitstalig verkoopsteam op poten zetten en daarmee de markt opgaan. Met een basispakket van 3.000 euro willen we Duitse kmo’s warm maken voor ons concept.”

2023 moet een sleuteljaar worden voor Tifogroup. “Ons verhaal slaat aan, zoveel is duidelijk. We kregen bijvoorbeeld al de vraag om Tifogame ook uit te werken voor de College-league van American football in de VS. Daarom willen we volgend jaar bepalen in welke sporten en welke markten we ons verder willen positioneren.”

“De mogelijkheden zijn groot: wielrennen, rally, volleybal basketbal… In 2026 vindt het WK voetbal plaats in Noord-Amerika. Waarom dan niet de oceaan oversteken? Maar eerst het WK in Qatar. Daar wagen 60.000 deelnemers via Tifogame zich nu aan een voorspelling. Dat hadden we vijf jaar geleden nooit durven dromen.”

Info: tifo.group