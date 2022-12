Voedseldistributieplatformen en Dreamland slaan handen in elkaar: “Kansarme gezinnen steunen”

De West-Vlaamse voedseldistributieplatformen en speelgoedwinkel Dreamland slaan de handen in elkaar om ook non-food producten van de afvalberg te redden. “Zo geven we retours van klanten een tweede leven en brengen ze tot bij gezinnen die het moeilijker hebben.”

De eindejaarsperiode komt eraan: koelkasten worden rijkelijk gevuld met eten, thuis wordt een gezellige sfeer gecreëerd en heel wat pakjes verschijnen onder de kerstboom. Voor veel gezinnen is deze feestelijke periode in tijden van economische crisis echter niet zo vanzelfsprekend. 1 op 5 kinderen in ons land leeft namelijk in armoede. Voor hen liggen er vaak geen cadeautjes onder de kerstboom. Specifiek voor die kinderen uit kansarme gezinnen willen de West-Vlaamse voedseldistributieplatformen nu extra de handen uit de mouwen steken.

Verschillende platformen

West-Vlaanderen telt verschillende voedseldistributieplatformen. Foodsavers Westhoek, Food Act 13 en Foodsavers regio Middenkust zamelen kwalitatieve voedseloverschotten in bij lokale supermarkten, landbouwers, voedingsbedrijven en herverdelen deze naar mensen die het met minder moeten doen.

De West-Vlaamse voedseldistributieplatformen gaan nu nog een stapje verder en richten zich voortaan ook op het inzamelen en herverdelen van non-food producten in samenwerking met speelgoedretailer Dreamland. Het doel is om samen geretourneerde producten van de afvalberg te redden en zo veel mogelijk gezinnen die het moeilijk hebben een handje te helpen tijdens de feestdagen. Hiervoor werden de krachten gebundeld met InterWest, een maatwerkbedrijf uit Veurne.

Kansarme gezinnen

“De geretourneerde artikelen worden bij Dreamland Laekebeek in Beersel opgehaald met de vrachtwagen van InterWest”, zegt Lien De Vos, Regionale Welzijnscoördinator bij DVV Westhoek. “Het gaat over producten zoals speelgoed, schoolgerief, knuffels en ander materiaal. Alles wordt gesorteerd, getest en indien mogelijk hersteld. Daarna verdelen de drie voedseldistributieplatformen het kwalitatieve speelgoed via hun lokale armoedeorganisaties aan kansarme gezinnen. Dit betekent een logistieke efficiëntiewinst voor alle partijen”, aldus Lien De Vos.

“Onze nieuwste samenwerking met de Foodsavers van West-Vlaanderen is er eentje waar we bijzonder trots op zijn”, zegt Veerle De Witte, directeur van Dreamland. “Dankzij hen kunnen we via een doordachte manier onze klantenretours een tweede leven geven en ze tot bij gezinnen die het moeilijker hebben brengen. Het is in feite een dubbele win: we redden bijna 90 procent van onze retours van de afvalberg en kunnen heel wat kinderen blij maken.”

De Foodsavers initiatieven in West-Vlaanderen werken samen voor de logistieke organisatie en delen expertise. Door op provinciaal niveau een aanbod aan voedsel en andere materiële hulp te creëren, zorgen de organisaties er samen voor dat mensen die het financieel moeilijker hebben, zeker ook in deze eindejaarsperiode, niet in de kou blijven staan.