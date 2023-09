Vleeshalle Markey opent tweede winkel in Waregem: “Hier worden de mensen nog bediend door echte beenhouwers”

Vleeshalle Markey is volop bezig met de bouw van een tweede winkel. Naast het hoofdkwartier in de Klerkenstraat in Madonna (Langemark) willen ze in het najaar ook in de Waregemse deelgemeente Sint-Eloois-Vijve een filiaal openen.

Intussen staat met Thijs Gurdebeke en Guillaume Markey al de vierde generatie aan het roer van dit familiebedrijf. Vleeshalle Markey werd in 1937 opgericht door Maurice Markey. “Hij was getrouwd met Madeleine Vanlauwe, dit waren mijn overgrootouders”, vertelt Guillaume (28), die een zevental jaar geleden in de zaak stapte. “In de beginperiode was er een gevelbeenhouwerij met klein atelier. Ze vervoerden zelf hun vlees. Na de Tweede Wereldoorlog kwam er onder meer de bouw van een slachthuis en kweekten we onze eigen dieren. Na verloop van tijd is het slachten weggevallen, omdat dit moeilijk te combineren was. Later volgde de tweede generatie met Daniël Markey en echtgenote Rosa Cardoen en Daniëls broer Leon Markey. Daniël en Leon stichtten de Gebroeders Markey Vleeshandel. In 1965 openden ze een nieuwe winkel met ruime parking.”

Vierde generatie

“De derde generatie deed in de jaren 80 zijn intrede. Dit zijn broer en zus Danny en Linda Markey en echtgenoten Marijke De Kock en Marc Gurdebeke. Intussen vormen mijn neef Thijs Gurdebeke, sinds 2009 actief, en ikzelf de vierde generatie. Je kan wel stellen dat ik opgegroeid ben tussen de vleeswaren”, lacht Guillaume, die net als de rest van de familie dichtbij de Vleeshalle woont.

“Zowel voor Madonna als Waregem zoeken we nog extra krachten”

“Qua taakverdeling kijk ik vooral voor productie en marketing. Thijs doet dan weer meer de aankoop en de prijszetting doen we samen. Thijs’ ouders zijn met pensioen gegaan net voor corona, mijn ouders helpen wel nog mee. Intussen stapte ook Elien, de vrouw van Thijs, in de zaak. Zij verzorgt de boekhouding.”

Een simulatiebeeld van hoe de nieuwe vestiging er zal uitzien. © gf

In 2007 besloten ze om een volledige nieuwbouw te zetten met een winkelruimte van 600 vierkante meter. “De filosofie van ons bedrijf is en blijft om alles van A tot Z zelf te doen. We zijn trots dat we bijna ons volledig gamma kunnen aanbieden met huisbereide en eigen versneden producten. We zijn en blijven een beenhouwerij, maar dan op grotere schaal. We garanderen topkwaliteit aan een betaalbare prijs. De mensen komen voor het vlees en worden hier nog bediend door echte beenhouwers. Naast het ruime assortiment vlees hebben we een groot aanbod aan verse bereidingen. We blijven steeds innoveren en werken samen met lokale boeren.”

Extra krachten

Binnenkort breekt er een nieuw hoofdstuk aan in het vleesverhaal van Markey. Ze openen een tweede winkel in Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem. “De exacte datum kunnen we op dit moment nog niet meedelen, want de werken zijn nog volop bezig. Eerst hadden we iets op het oog in Moeskroen, maar dat project raakte niet rond. Uiteindelijk komen we nu terecht in de Gentseweg 545 in Sint-Eloois-Vijve. Voorheen was varkensuitsnijderij Van Weehaeghe er gevestigd. Dat gebouw werd afgebroken en nu zijn we bezig met een nieuwbouw.”

“Ons team telt zo’n 25 werknemers. Naar aanleiding van de nieuwe winkel zoeken we nog enkele extra krachten in Madonna en extra personeelsleden voor de nieuwe winkel in Waregem. De productie zal grotendeels in Madonna blijven. We zijn daar heel mooi uitgerust en investeerden enkele jaren geleden al in flexibele machines die een groter volume aankunnen. Qua openingsuren zullen we gelijklopen met de winkel in Madonna. Er is naast de winkelruimte in Sint-Eloois-Vijve nog een klein atelier voor versnijding voorzien. Na twee grondige vernieuwingen op de bestaande site, is dit voor ons het grootste project. Het belooft een druk najaar te worden, maar we kijken er hard naar uit”, besluit Guillaume Markey.