Vlaanderen zoekt bedrijven om te participeren in Flanders Technology and Innovation

De Vlaamse regering wil Flanders Technology and Innovation (FTI), een grootschalig project rond technologie en innovatie, onderbrengen in een autonome vennootschap. Ze doet een oproep aan bedrijven om daar samen met de Vlaamse regering in te investeren, laten Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Economie, Jo Brouns (CD&V) weten in een persbericht.

De Vlaamse regering maakte al eerder bekend dat ze het merk FTI, dat ten tijde van de Derde Industriële Revolutie in de jaren tachtig bekendstond als ‘Flanders Technology International’, wil herlanceren naar het brede Vlaamse publiek en het ook internationaal op de kaart wil zetten.

Vooruitstrevende regio

“Dat past in de ambitie om Vlaanderen te positioneren als een vooruitstrevende regio op vlak van technologie, innovatie en digitalisering”, zegt minister-president Jambon.

Een volgende stap is de oprichting van een autonome vennootschap rond FTI. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, knowhow en innovatieve ideeën worden samengebracht. De focus ligt daarbij op vijf domeinen: gezondheid en voeding, energie en klimaat, onderwijs en arbeidsmarkt, data en media en entertainment.

De Vlaamse overheid gaat nu zo snel mogelijk een open call aan de brede private markt richten, waarbij potentiële investeerders zich kandidaat kunnen stellen om de vennootschap mee op te richten, zegt Jambon.

Minstens 500.000 euro

“Ook na de oprichting kunnen geïnteresseerde private rechtspersonen toetreden op voorwaarde dat ze aan de statutaire toetredingscriteria voldoen, voegt die daar aan toe. Een van de voorwaarden is dat ze een bedrag van minstens 500.000 euro moeten inbrengen in het vermogen van de vennootschap.

“Vlaanderen is wereldtop inzake investeringen in onderzoek en ontwikkeling en FTI moet ons imago op dat vlak verder bestendigen en ook concrete oplossingen helpen aanreiken”, zegt minister Brouns.

“Met FTI willen we een enthousiasmerend verhaal opstarten, de Vlaamse ondernemers betrekken, en jongeren motiveren om te kiezen voor wetenschap en innovatie. De oplossingen van morgen komen immers van hen.”