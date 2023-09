Vlaamse overheid wil meer werk op maat voor mensen met arbeidsbeperking, Ivan verloor beide benen in een ongeval en is nu technisch tekenaar

Met een nieuwe campagne ‘Pracht van een werkkracht’ wil de Vlaamse overheid individueel maatwerk promoten voor mensen met een arbeidsbeperking. Meer dan 1.000 werkgevers en zelfstandigen dienen hiervoor een aanvraag in. Ivan Kindt uit Meulebeke werkt voor bouwbedrijf Vuylsteke-Eiffage. “Voor ik mijn beide benen verloor door een ongeval werkte ik hier als ploegbaas. Erna kan ik nu deze nieuwe functie van technisch tekenaar invullen. Ik ben enorm trots dat ik dit kan doen.”

“Wij moéten niet werken, wij wíllen werken”, dat is de slogan van de nieuwe campagne van de Vlaams overheid. Maar liefst 30.000 mensen met een arbeidsbeperking zoeken naar een job, zo’n 17 procent van de werkzoekenden. Maar dat is niet zo simpel. “Het is een grote uitdaging om een werkgever te vinden, die ziet wat mensen wél kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Of er zijn ook nog drempels, die mensen met een beperking tegenhouden om de sprong naar een job als zelfstandige te wagen. En dat moet veranderen”, stelt minister van Werk, Jo Brouns (CD&V).

“Ik werkte hier als ploegbaas, maar door een ongeval verloor ik mijn beide benen. Nu ben ik technisch tekenaar”

Zes duo’s vanuit heel Vlaanderen vertellen zij hoe zij dankzij individueel maatwerk toch aan de slag kunnen met hun arbeidsbeperking. Hun verhalen gaan van een dubbele beenamputatie zoals bij Ivan tot gehoorproblemen of autismespectrumstoornis. “Het is belangrijk om iedereen alle kansen te geven om in een juiste werkomgeving aan de slag te gaan, ook voor wie dat op het eerste gezicht soms minder evident lijkt.”

Het was voor Ivan Kindt uit Meulebeke ook heel lang aanpassen. “Ik was aan de slag als ploegbaas bij het bouwbedrijf Vuylsteke-Eiffage. Door een ongeval heb ik mijn beide benen verloren. Maar daarna had ik het geluk dat ik een nieuwe functie kon invullen in hetzelfde bedrijf. Nu ben ik technisch tekenaar en ik ben enorm trots telkens ik na mijn ontbijt mijn twee protheses kan aantrekken en zelf met mijn eigen auto naar mijn eigen job kan rijden.”

Giovanni Vandenborre is gedelegeerd bestuurder bij Vuylsteke-Eiffage en hij is ook heel blij dat Ivan na zovele jaren en alles wat hij heeft meegemaakt nog steeds aan de slag is bij hen. “Ivan heeft dankzij zijn ongeziene motivatie een positieve invloed op het hele bedrijf.”

Aanpassingen op de werkvloer

Naast de motivatie is er voor mensen met een arbeidsbeperking ook vaak nood aan verschillende aanpassingen op de werkvloer, die al dan niet zichtbaar zijn. Daarom zal de Vlaamse overheid 130 miljoen euro vrijmaken om werkgever, werknemers met een arbeidsbeperking en hun collega’s te ondersteunen.

Sinds begin juli hebben al meer dan 1.000 werkgevers en zelfstandigen in Vlaanderen een aanvraag ingediend voor individueel maatwerk voor een of soms zelfs meerdere werknemers met een arbeidsbeperking. “Dat toont dat de vraag en de wil bij zelfstandigen, werkgevers en werknemers er wel is”, stelt Brouns trots.

“Sinds begin juli werden er al meer dan 1.000 aanvragen ingediend voor werk op maat van personen met een arbeidsbeperking”

“Die investeringen in werk op maat kunnen gebruikt worden voor extra begeleiding van de betreffende werknemer door een collega of een andere dienst of voor meer aanpassingen in het uurrooster. Voor iedere aanvraag gaan we na hoe we als overheid ondersteuning en begeleiding kunnen aanbieden. Want we zijn er rotsvast van overtuigd dat een werknemer met een arbeidsbeperking een versterking kan zijn op iedere werkvloer”, besluit Brouns.