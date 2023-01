Vlaams regering fluit Kortrijk terug: geen indexering op belasting op masten en pylonen

In november vorig jaar keurde Stad Kortrijk een extra belasting op masten en pylonen goed. Maar daar steekt Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers nu een stokje voor. “De belasting is niet compatibel met het intekenen in het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0, omdat het indirect wordt doorgerekend in de elektriciteitsfactuur. Deze wil de Vlaamse Regering net verlagen.”

In november vorig jaar besloot Stad Kortrijk een extra retributie, lees belasting, op masten en pylonen te heffen. Twee maand later wordt die beslissing reeds teruggedraaid door de Vlaamse regering. De belasting wordt dus niét geïndexeerd van 2.750 naar 2.875 euro. Stad Kortrijk tekende immers in op het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 van de Vlaamse Regering.

We kregen de keuze: of indexeren en een al goedgekeurd subsidieproject rond klimaat mislopen of niet indexeren en de klimaatsubsidie behouden – Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA)

“De indexering van het tarief masten en pylonen, beslist in de gemeenteraad van 14 november 2022 punt 12, is niet compatibel met het intekenen in het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0”, aldus Vlaams minister Bart Somers (Open VLD), nota bene een partijgenoot van titelvoerend burgemeester Vincent Van Quickenborne. “De reden hiervoor is dat de belasting op masten en pylonen indirect wordt doorgerekend in de elektriciteitsfactuur en dat de Vlaamse Regering die net wil verlagen met het oog op de doorbraak van warmtepompen en elektrische wagens.”

Kortrijk krijgt via het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 van de Vlaamse regering extra geld om het lokaal klimaatbeleid te versterken. “We kregen de keuze: of indexeren en een al goedgekeurd subsidieproject rond klimaat mislopen of niet indexeren en de klimaatsubsidie behouden”, reageert schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA). “We kozen voor het tweede. Al wil ik er wel op wijzen dat het niet correct is om masten en pylonen enkel aan energie te linken, het gaat ook over telecombedrijven.”

“We willen die middelen inzetten om onder meer onze warmtestrategie voor de volgende decennia op te maken en uit te rollen”, verduidelijkt ook schepen van Klimaat Bert Herrewyn (Vooruit).

Dit is belasting die door deze bedrijven trouwens rechtstreeks doorgerekend wordt aan de consument, en het dus een indirecte belastingverhoging vormt voor de Kortrijkzanen – Benjamin Vandorpe (gemeenteraadslid CD&V)

Bij CD&V Kortrijk zijn ze tevreden met het feit dat de indexering teruggedraaid wordt. “Officieel kwam de belasting er om de visuele vervuiling van het landschap tegen te gaan”, stelt Benjamin Vandorpe, gemeenteraadslid CD&V Kortrijk.

“Maar iedereen weet natuurlijk dat dit een ingreep was om het tekort in de stadskas op te vangen. Een belasting die door deze bedrijven trouwens rechtstreeks doorgerekend wordt aan de consument, en het dus een indirecte belastingverhoging vormt voor de Kortrijkzanen. Aan de ene kant dringt de voltallige gemeenteraad er bij Gaselwest op aan om de tarieven die uitzonderlijk hoog zijn, te laten zakken. Maar aan de andere kant heft de meerderheid dan weer een belasting die diezelfde nettarieven net weer de hoogte injaagt.”

Klimaatsubsidie behouden

Stad Kortrijk wordt hiermee verplicht om de jaarlijkse automatische verhoging van de belasting te schrappen, iets wat voorkomt op de volgende gemeenteraad.

“De belasting op zich mag wel degelijk blijven bestaan, de indexering niet”, besluit Kelly Detavernier. “We passen het op de komende gemeenteraad op maandag 16 januari aan.”