Viswinkel opent in Smedenstraat

De uit Nederland afkomstige Johannes Hulleman opende samen met zijn echtgenote de viswinkel Fish Specialities in een pand in de Smedenstraat waar voorheen een interimkantoor zat. “Bij Stad Brugge overtuigden ze ons dat deze straat altijd al een echte voedingsstraat is geweest”, zegt Johannes.

De Smedenstraat wordt opnieuw iets meer ‘de voedingsstraat van Brugge’. De straat droeg lange tijd deze titel door de vele kwalitatieve, familiale slagerijen, bakkers, groenten- en fruitwinkels en traiteurs die je er vond. Doordat er de voorbije jaren steeds meer van die zaken wegvielen, kwam deze typering van de Smedenstraat in het gedrang, zo werd al vaker geopperd, maar misschien is de kentering wel ingezet.

Bakkerij

Op het adres Smedenstraat 63, waar een interimkantoor huisde, startte de uit Nederland afkomstige Johannes Hulleman en zijn echtgenote Maria Uwera deze week de vishandel Fish Specialities. “Ik woon elf jaar in België. In Nederland was ik actief in de bakkerij- en ook wel in de horecasector.”

“En in België heb ik samen met mijn vrouw een tijd een bakkerij gerund in Blankenberge. De jongste jaren was ik verantwoordelijke voor de bakkerij-afdeling van de Albert Heijn supermarkten in Knokke en Oostende”, stelt Johannes zichzelf voor.

Nieuwe uitdaging

“Op mijn 57ste vond ik het tijd voor een nieuwe professionele uitdaging. Ik ben altijd een liefhebber geweest van vis en visgerechten en heb in Nederland nog een opleiding vis fileren gevolgd. Vandaar dus de keuze om te starten met een viswinkel.”

“We zijn een tijdje op zoek geweest naar een geschikt pand in het Brugse – we wonen immers zelf in deelgemeente Sint-Michiels – en bij de dienst economie van de Stad Brugge vertelden ze ons dat de Smedenstraat een echt voedingsstraat is met veel potentieel waar een vishandel zeker op zijn plaats zou zijn. Ik moet zeggen dat de mensen van de Stad ons heel goed geholpen hebben, onder meer ook met het helpen vervullen van de nodige formaliteiten voor het verkrijgen van vergunningen.”

Traiteurafdeling

In het aanbod zien we niet alleen verse vis die dagelijks vanuit de visveilingen wordt aangeleverd, maar ook bereide gerechten met vis en schaal- en schelpdieren zoals paëlla of verse vissalade. “Het is de bedoeling om de winkel nog uit te breiden met een extra koeltoog voor onze traiteurafdeling”, geeft Johannes nog mee. “Ik denk dat we een aanwinst kunnen zijn voor deze leuke straat.”