Vissers vangen 10 miljoen euro uit noodfonds, ook centen voor ‘Een jaar op zee’ van Wim Lybaert

Wim Lybaerts ‘Een jaar op zee’ is een van de dertien visserij-gerelateerde projecten die steun krijgen uit het Brexit-noodfonds. Die projecten kunnen samen rekenen op zo’n 10 miljoen euro. Dat blijkt uit een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) aan minister van Economie Jo Brouns (CD&V).

Panenka, het productiehuis achter Een jaar op zee dat momenteel op Eén te zien is, krijgt 81.000 euro steun toegekend uit het fonds en dat is volgens Cathy Coudyser terecht. “Niet alleen tonen de programmamakers het leven van de vissers op zee, ook hopen ze met de reeks de consument te overtuigen bekendere vissoorten zoals zalm en kabeljauw in te ruilen voor duurzaam gevangen vis, die in onze Noordzee gevangen wordt. Denk maar aan schelvis, vlaswijting of tongschar”, klinkt het.

De Brexit Adjustment Reserve (BAR) is een eenmalig noodfonds, dat door de Europese Unie in het leven werd geroepen om de door de Brexit zwaarst getroffen sectoren en regio’s te ondersteunen. Vlaanderen kreeg uit het noodfonds van 5 miljard euro een bedrag van 223 miljoen euro. “Vandaag ontvingen al 75 projecten middelen uit dit fonds, waaronder ook dertien projecten uit de visserijsector. Deze zijn goed voor een totaalbedrag van ruim 10 miljoen euro. Nog een tiental visserij-gerelateerde dossiers zijn lopende”, geeft Coudyser mee.

Efficiëntste route

Die projecten gaan van steun aan individuele reders en begeleidingstrajecten geïnitieerd door de Rederscentrale, tot onderzoeksprojecten om lokaal gevangen vis te promoten. Zo ontvangt de Rederscentrale 320.000 euro voor testreizen en voorlichting van reders. “Er is bijvoorbeeld gezocht naar de meest efficiënte route om vis aan te landen in Britse havens en met de vrachtwagen naar de Vlaamse veilingen te vervoeren. De Rederscentrale kreeg hiervoor 248.500 euro uit het noodfonds”, zegt Coudyser. “Daarnaast organiseert de Rederscentrale ook collectieve informatiemomenten om de reders wegwijs te maken in de extra administratieve formaliteiten die er sinds de Brexit zijn. Hiervoor werd nog eens 71.000 euro uitgetrokken.”

Er ging ook 7 miljoen euro naar wetenschappelijk onderzoek. “Het departement Landbouw & Visserij ontving 600.000 euro om extra personeel aan te werven, onderzoeksinstellingen ILVO en VLIZ gaan bijkomend onderzoek verrichten rond vissoorten tong en schol. De bedoeling is om bij onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk meer te kunnen wegen op de quota van deze voor de Vlaamse vissers zeer belangrijke vissoorten. Vier onderzoeksprojecten zijn goedgekeurd voor samen net geen 6,5 miljoen euro”, klinkt het.

Zo’n 2,5 miljoen euro ging tot slot naar individuele reders en visverwerkende bedrijven. “Zij kunnen bij VLAIO terecht om de kosten te recupereren die ze sinds 1 januari 2020 gemaakt hebben om de gevolgen van de Brexit op te vangen”, besluit Coudyser.