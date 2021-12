Visserijraad bereikt akkoord met VK: “Vlaamse visserij kan activiteiten voortzetten”

Op de Europese visserijraad hebben de 27 EU-lidstaten een akkoord bereikt over de voorlopige vangstrechten voor de eerste 3 maanden van 2022 voor de visbestanden die gedeeld worden met het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits. Voor de CD&V-minister is het vooral belangrijk dat onze vissers, die vooral vissen op bestanden die gedeeld worden met het Verenigd Koninkrijk, na nieuwjaar hun activiteiten overal kunnen voortzetten.

Elk jaar in december wordt op Europees niveau beslist hoeveel vis de lidstaten het volgende jaar in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Dit jaar draait de discussie vooral over het lopende visserijconflict met het Verenigd Koninkrijk. Er was namelijk nog geen akkoord tussen de EU en het VK over de vangstrechten voor de gedeelde bestanden en er sleept met het VK ook al een tijdje een conflict aan over de aflevering van visvergunningen.

Na verschillende dagen van onderhandeligen is er nu volgens Vlaams visserijminister Crevits alvast een akkoord over de voorlopige vangstrechten voor de eerste drie maanden van 2022. “Het waren geen gemakkelijke onderhandelingen, maar het is belangrijk dat we een overeenkomst met voorlopige vangstrechten hebben”, zegt Vlaams minister Crevits. “Dit biedt zekerheid dat onze Belgische vissers na Nieuwjaar hun activiteiten overal kunnen voortzetten”.

Voldoende quota

Er zullen volgens minister Crevits in de eerste 3 maanden van 2022 nog steeds voldoende quota beschikbaar zijn zodat de visactiviteiten gegarandeerd zijn. “Dat betekent dat onze vissers ook de komende 3 maanden kunnen blijven vissen op tong, rog, zeeduivel, schartong en pladijs”, klinkt het.

Het gaat om tijdelijke quota. De onderhandelingen tussen de EU en het VK over de definitieve quota zullen nu voortgezet worden.

Een ander netelig dossier is dat van de licenties. Daar blijft Crevits naar eigen zeggen ijveren voor de toegang tot de twaalfmijlszone voor Belgische/Vlaamse vissers. “Voor de dossiers van drie vaartuigen waarvoor bijkomend concrete gegevens aangeleverd werden, willen we snel een positief antwoord krijgen. Zij wachten nu al veel te lang op hun licentie”, meent Crevits.

De 27 lidstaten bereikten intussen wel een akkoord rond de quota voor de overige Europese wateren voor heel 2022. “Dat is voor onze vissers enkel van belang voor hun vangstrechten in de Golf van Biskaje, de zee tussen Bretagne en het noorden van Spanje”, aldus nog Crevits.

Rederscentrale

De bevoorrading van de drie belangrijkste soorten voor de Vlaamse visserij, zeetong, pladijs en rog (vis van het jaar 2021) komt niet in het gedrang en de aanvoer ervan kan op een duurzame manier gepland worden. De Rederscentrale reageert dan ook voorlopig tevreden op het akkoord. “We hebben uitvoerig overlegd met de minister en haar team om de belangen voor de Vlaamse visserijsector te verdedigen en om onze duurzame visserij in te kunnen plannen. Ook al is het moeilijker om te starten met voorlopige quota voor de eerste drie maanden van het jaar en al bemoeilijkt dit een langetermijnplanning, het beoogde resultaat is bereikt tot nu toe. Voor de rest van 2022 hopen we erop dat het resultaat van de tussenkomsten van minister Crevits ons de vangstmogelijkheden zal opleveren om onze vernieuwing en verduurzaming verder te zetten”, zegt Geert De Groote, reder van de Z.98 Windroos en voorzitter van de Rederscentrale.