Virginie laat meisjesdroom in vervulling gaan met Triplette Boutique: “Hip, trendy en casual chique”

Virginie Masson opent op vrijdag 28 februari, op haar 39ste verjaardag, haar kledingwinkel Triplette Boutique aan de Couthoflaan 20A in Proven. “Triplette Boutique is voor haar én hem. Trendy, kwaliteit en casual chique, daar ga ik voor”, zegt Virginie.

“Van kleins af aan wilde ik ooit een kledingwinkel openen. Dat kwam doordat ik regelmatig vertoefde in Topz in Proven. Als geboren en getogen Provenaar was het plan dan ook om mijn eigen winkel in Proven te openen, maar het leven brengt je soms ook op andere plaatsen. Nu werk ik zo’n twee jaar bij Familiehulp”, vertelt Virginie Masson (38). Samen met haar partner Stijn Vanwildemeersch en hun kinderen Thibault (10) en Julien (6) woont ze in Haringe.

“Mijn partner Stijn is zelfstandige binnen de voedersector. Toen het pand aan de Couthoflaan te koop stond, was hij degene die me aanspoorde om eindelijk de stap naar een eigen kledingwinkel te zetten”, zegt Virginie. “Stijn heeft me het duwtje gegeven dat ik nodig had om eindelijk de stap te zetten. Het was nu of nooit. Het gebouw hebben we volledig afgebroken en we besloten om er een nieuw, ruim winkelpand neer te zetten”, zegt de zaakvoerster.

“Vanwaar Triplette Boutique? Ik ben een deel van een twee-eiige drieling. Triplette betekent in het Frans drieling. Een Franse link, omdat mijn moeder Franstalig is. Boutique staat voor de unieke kracht van elk individu. Triplette Boutique is voor haar én hem. In onze winkel staan de mensen centraal. Er zal een familiale sfeer zijn waar ik eerlijk en oprecht – steeds met de glimlach – de mensen zal helpen”, aldus Virginie.

Stijlvol en trendy

Ze volgde tijdens haar middelbare opleiding mode, volgde een traject kleur- en stijladvies en imagoconsulente. “Iedereen is welkom, ongeacht de leeftijd. Mijn kledij wordt heel bewust uitgekozen zodat er voor iedereen stijlvolle en trendy items te vinden zijn. Met Triplette Boutique wil ik dat mensen content zijn en goed in hun vel én kleren zitten. In de winkel zal er een mix zijn van betaalbare en duurdere kledij.”

De opening van Triplette Boutique aan de Couthoflaan 20A in Proven is op vrijdag 28 februari, de 39ste verjaardag van Virginie. “We maken er een openingsweekend van met hapjes, drankjes en acties, waarbij we doorlopend open zijn van 10 tot 18 uur”, klinkt het bij Virginie.

De winkel zal geopend zijn op woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Zaterdag zijn we doorlopend open van 10 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. (LBR)

Info: Facebook en Instagram ‘Tiplette Boutique’