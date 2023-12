Vind jij de tien gouden Wevelgemse kerstballen?

Het gemeentebestuur organiseert in de maand december traditioneel een eindejaarsactie om de Wevelgemse Kadobon en de lokale handelaars in de kijker te zetten. Na het succes van de zoektocht naar het winterwoord in 2022, kunnen de inwoners dit jaar deelnemen aan een etalagezoektocht naar gouden kerstballen.

Vanaf donderdag 7 december zullen in meer dan vijftig etalages van winkels en horecazaken in Gullegem, Moorsele en Wevelgem blauwe kerstballen met het logo van de Wevelgemse Kadobon opduiken. Wie goed zoekt, kan tussen blauwe exemplaren hier en daar een gouden kerstbal vinden.

Wie de twee gouden ballen vindt, kan de locatie doorgeven via een wedstrijdformulier op de website. Daarmee maak je kans op een van de 23 Wevelgemse Kadobonnen die via de wedstrijd te winnen zijn. De totale prijzenpot bedraagt 1.000 euro. De hoofdprijs is een cadeaubon van 100 euro. In totaal zijn er tien gouden kerstballen, waarvan minstens twee per deelgemeente.

190 plaatsen

“De Wevelgemse Kadobon is een belangrijk instrument om onze handelaars te ondersteunen. Sinds de lancering in 2015 bleef zo 768.716,89 euro in onze lokale economie. Het is dus een zeer bewuste keuze om in het systeem te blijven investeren. De jaarlijkse promotiecampagne is hiervan een onderdeel”, verduidelijkt schepen van Economie en Industrie Kevin Defieuw.

“Ondertussen zijn er overigens 190 handelaars waar klanten met een bon kunnen betalen. Handelaars die ook willen deelnemen, kunnen zich registreren via onze website. Aan die deelname zijn geen kosten verbonden.” (AV)

De actie loopt nog tot en met 7 januari 2024.