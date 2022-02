Vind je droomhuis op… TikTok: Wevelgems immokantoor gaat viraal met catchy video’s

Ooit al eens een nieuwe woonst op de kop getikt dankzij TikTok, Facebook of Instagram? De Wevelgemse immomakelaar Habitat zet vol in op sociale media en prijst elk nieuw pand aan met een korte, maar erg catchy video. Met succes, want het aantal kopers dat de weg vindt via de apps gaat alleen maar in stijgende lijn. “Volgende maand nemen we zelfs een voltijdse content creator in dienst”, zegt zaakvoerder Emmanuel Louf. “Dit wordt een van dé pilaren van ons bedrijf.”

Habiteer Fries Blancke die je op de tonen van Yummy van Justin Bieber een hilarische rondleiding doorheen een frituur in Menen geeft of zijn collega Jason Platteeuw die je, gestuwd door Heat Waves van Glass Animals, een pand in Poperinge in schwone crepie met loods aanprijst, dat is wat het Wevelgemse immokantoor Habitat je op TikTok, Facebook en Instagram voorschotelt.

Het revolutionaire concept ontstond een jaar geleden en bezorgde de zaak van Emmanuel Louf (30) een enorme boost. Vorig jaar verhandelde Habitat 150 panden, 2021 is nog geen twee maanden oud en de teller staat nu alweer op een goeie dertig.

“Met dank aan wat we op sociale media doen”, benadrukt de zaakvoerder. Hij nam Habitat zes jaar geleden over van zijn oom Benoit Vandaele en laat sindsdien de immowereld stevig op zijn grondvesten daveren. “Ik kreeg destijds een traditionele zaak onder mijn hoede, maar wilde die stevig moderniseren.”

Een video is laagdrempelig, authentiek en je hebt meteen een connectie met onze mensen

Het codewoord was automatisering, zo valt te horen. “Ik heb ervoor gezorgd dat onze zogenaamde back office erg gestroomlijnd is, zodat we het gros van onze tijd aan onze kerntaak kunnen wijden: panden op een transparante manier verkopen en tijdens dat proces de klant centraal plaatsen.”

Dat doet Emmanuel samen met een vijftal freelance-immomakelaars. “Habitat is hun tot in de puntjes uitgeruste wagen, zij zitten aan het stuur. Maar we bepalen wel als team de richting waarin we willen rijden.”

Turborondleidingen

Emmanuel speelde al een tijdje met het idee om panden via socials op een opvallende manier in de markt te zetten. “Zes jaar geleden waren wij een van de eerste immokantoren in West-Vlaanderen om een eigen Facebookpagina in het leven te roepen. Aanvankelijk plaatsten we daar per woning een reeks foto’s op, aangevuld met wat basisinfo, maar dat vonden we nogal saai”, knipoogt hij.

Zo rees in het voorjaar van 2021 het idee om het over een totaal andere boeg te gooien. “Waarom geen filmpjes lanceren waarin we, in maximaal één minuut, een turborondleiding geven? Dat gaat snel vooruit en in een vingerknip ben je mee in het verhaal.”

Op 1 april vorig jaar lanceerden Emmanuel en co hun eerste filmpje op Instagram, het begin van een trein die maar voort blijft denderen. “We haalden meteen 48.000 views en de woning, hier in ons eigen Wevelgem, was in geen tijd verkocht. Sindsdien hebben we het concept alleen maar verder verfijnd.”

Humor én West-Vlaams

Ondertussen zijn de creaties van Habitat op TikTok al meermaals viraal gegaan en krijgt elk filmpje ook een gezicht. “Je wordt nu door onze medewerker op sleeptouw genomen en dat werkt. Het is laagdrempelig, authentiek en je hebt meteen een connectie met onze mensen.”

Naast een stevige scheut humor is ook West-Vlaams een van de hoofdingrediënten van elke video. “Bewust”, beklemtoont Emmanuel. “Een woning koop je met je verstand én je buik. Wij staan met onze beide voeten in de eigen streek en hanteren daarom bewust onze eigen taal. Dat werkt.”

In elk filmpje steekt zo’n vier tot vijf uur werk, maar dat werpt telkens vruchten af. “Onze snelste verkoop? Dat was binnen de 24 uur. Via TikTok, ja. Potentiële kopers vinden ons stilaan sneller via sociale media dan de eerder traditionele wegen.”

“Wij plaatsen ons aanbod ook eerst op Instagram en TikTok en daarna pas op immowebsites. Op TikTok haalde een villa in Harelbeke al 115.000 views, op Instagram was een starterswoning in Lendelede dan weer goed voor 139.000 kijkers. Te gek, toch?”

Internetgeneratie bedienen

Dat de video’s een vaste waarde binnen Habitat zijn geworden, bewijst ook het feit dat volgende maand een content creator voltijds van start gaat.

“Het is simpel: wij verkopen geen enkel pand meer zónder filmpje. Op die manier willen we ook de jongeren van nu, de internetgeneratie, op hun wenken bedienen. Zij zijn het gewoon om alles snel geserveerd te krijgen en kunnen via de voor hen vertrouwde kanalen – de direct messages van sociale media – contact opnemen.”

De komende jaren wil Habitat verder de toon binnen de sector zetten. “We willen dé referentie worden als het gaat over innovaties in de immowereld”, stelt Emmanuel.

“We zien nu al dat onze aanpak gretig gekopieerd wordt, een mooier compliment kan je niet krijgen. We koesteren ook plannen om in enkele centrumsteden extra kantoren te openen. We willen eerst Zuid-West-Vlaanderen veroveren, maar the sky is the limit.”

TikTok: hellohabitat, Instagram: mijn_habitat.