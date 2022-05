Vincent Kint nieuwe gedelegeerd bestuurder UNIZO West-Vlaanderen

Vincent Kint is sinds 9 mei 2022 de nieuwe gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen. De Lendeledenaar was tot voor kort zaakvoerder van het Kuurnse bedrijf Black and White Company en voorzitter van lokaal UNIZO-bestuur in Lendelede. “Met de aanstelling van Vincent Kint wil UNIZO West-Vlaanderen opnieuw de vlucht vooruit nemen en meer dan ooit de stem zijn van alle West-Vlaamse ondernemers”, zegt Jef Maeseele, voorzitter UNIZO West-Vlaanderen.

Als ondernemer kent Vincent als geen ander de bezorgdheden van West-Vlaamse zelfstandigen en ondernemers. “Mijn taak bestaat erin om de stem te zijn van ondernemers en die te gebruiken binnen de organisatie, maar ook bij verschillende overheden en instanties”, zegt Vincent Kint. “Het was en is geen makkelijke periode. Onze rol is om ondernemers maximaal te ondersteunen. Zeker in een periode als deze.”

Veel werk op de plank

De huidige economische situatie is niet de meest gunstige voor (West-Vlaamse) ondernemers. “We zitten met een gigantische druk op energie-, grondstof- en loonkosten. Die moeten dringend omlaag. Daarnaast speelt de huidige arbeidsmarkt ook niet in de kaarten van ondernemers. Met andere woorden liggen er heel wat uitdagingen op de plank die wij als organisatie zo goed mogelijk willen oplossen”, zegt Vincent Kint.

“Daarnaast zitten we binnen twee jaar in een belangrijk verkiezingsjaar. Het is onze taak als organisatie om alle besognes van ondernemers maximaal duidelijk te maken. Op elk niveau, van stad of gemeente tot federaal. De komende twee jaar grijpen wij absoluut aan om te horen bij ondernemers waar zij echt wakker van liggen. Op onze beurt zullen we het niet nalaten om die bezorgdheden door te spelen aan alle nodige instanties in functie van de verkiezingen. We nemen de vlucht vooruit naar een gezond ondernemersklimaat”, besluit de nieuwe gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen.