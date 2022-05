Vincent Callens nieuwe regiovoorzitter Ieper bij Voka West-Vlaanderen

Christophe Dhaene neemt na acht jaar afscheid als regiovoorzitter Ieper bij Voka West-Vlaanderen en geeft het roer door aan Vincent Callens, die plant manager is bij Mondi Poperinge. Callens was al langer een drijvende kracht achter de schermen bij Voka West-Vlaanderen. “De specifieke noden van de Westhoek binnen Voka West-Vlaanderen zijn bekend zijn en moeten op de agenda blijven staan.”

Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen kreeg op de Algemene Vergadering van 19 mei een nieuwe voorzitter voor regio Ieper. Vincent Callens neemt er na acht jaar de fakkel over van Christophe Dhaene. Callens is plant manager bij Mondi Poperinge en daarnaast ook operations manager voor een cluster van drie zusterbedrijven in Nederland, Frankrijk en Italië.

Mondi Poperinge

De nieuwe regiovoorzitter stuurt Mondi Poperinge al aan sinds 2001. Het bedrijf was toen net overgenomen door de internationale Mondi Group en was op zoek naar een manager die voeling had met de streek. In die twintig jaar is Callens er met het plaatselijke team in geslaagd om met de fabriek, destijds in een underdogpositie, marktleider te worden in het segment van voedselverpakking voor industriële klanten.

Voedselverpakking

De fabriek in Poperinge produceert papieren zakken sinds 1958 en werd geïntegreerd in het netwerk van Mondi in 2000. De ligging in de Westhoek maakt Poperinge ideaal voor leveringen aan de Franse, Engelse en Benelux-markt. In functie van het cliënteel is de fabriek in Poperinge gespecialiseerd in de productie van openmondzakken bestemd voor de voedingsnijverheid, dierenvoedingsector en de chemische industrie.

Geboren en getogen ‘Westhoeker’

Vincent Callens is al lang actief binnen het Voka-netwerk. Dat maakt hem de geknipte persoon om de regionale dossiers verder uit te dragen en de belangen van de zowat 250 lidbedrijven in regio Ieper te verdedigen. “Ik ben als geboren en getogen ‘Westhoeker’ verbonden met deze mooie streek, waar het aangenaam wonen en werken is. Aangezien ik al vele jaren lid ben van de lokale raad en tevens lid ben van de raad van bestuur van Voka West-Vlaanderen, heb ik veel voeling met wat Voka voor onze regio kan betekenen. Ik vind het belangrijk om via samenwerking en netwerking tussen ondernemingen en overheden ervoor te zorgen dat de specifieke noden van de Westhoek binnen Voka West-Vlaanderen bekend zijn en op de agenda blijven staan. Daarbij denk ik onder andere aan ruimte om te ondernemen, mobiliteit en de grensregio met Frankrijk. Verder meen ik dat we door verdere samenwerking met regio Veurne onze gezamenlijke doelen nog beter onder de aandacht kunnen brengen.”

Uittredend voorzitter Christophe Dhaene: “Fier op dossier ‘Complex Project Ieper-Veurne’”. (Foto TOGH)

Uittredend voorzitter Christophe Dhaene kijkt tevreden terug op zijn periode als regiovoorzitter. “Ik heb als regiovoorzitter Ieper altijd met veel goesting de belangen van de Westhoek verdedigd. Vooral bij het werk achter de schermen voelde ik me als een vis in het water als bemiddelaar of onderhandelaar. Het bekomen van het dossier ‘Complex Project Ieper-Veurne’ met een scope op de algehele mobiliteit van de Westhoek is iets waar ik fier op ben. Verder ben ik ook verheugd dat ik mee heb kunnen werken aan de professionele uitbouw van de interne organisatie van Voka West-Vlaanderen.” (TOGH)