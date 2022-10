Villa in Knokke-Heist verkocht voor tweede hoogste bedrag ooit: ruim 14 miljoen euro

In Het Zoute in Knokke-Heist is deze zomer een villa verkocht voor het tweede hoogste bedrag ooit, ruim 14 miljoen euro. Dat meldt De Tijd. De markt van het luxueuze vastgoed in Knokke-Heist beleeft gouden tijden, want de vastgoedprijzen blijven er de laatste jaren stijgen.

In de wijk Het Zoute in Knokke-Heist is deze zomer de beroemde Villa Fairway eindelijk verkocht. Het vastgoed in de chique wijk stond al 2 jaar te koop voor een prijskaartje van 15 miljoen euro. Nu is het pand uiteindelijk verkocht voor 14 miljoen euro. Dat blijkt op de website van de vastgoedmakelaar Immo Brown.

Vroeger was Villa Fairway een prestigieus hotel, maar nu is het een van de mooiste villa’s van Het Zoute. Het pand telt twaalf slaapkamers en twaalf slaapkamers en heeft een totale oppervlakte van ruim 4.000 vierkante meter. Daarnaast biedt de grote tuin rechtstreeks toegang tot het aanpalende golfterrein.

De villa werd een tijdlang bewoond door Marie Lippens, de zus van de overleden burgemeester Leopold Lippens. Daarna kwam het pand in handen van de Brusselse zakenman Pierre Salik. De nieuwe eigenaar zou een discrete Nederlandse vastgoedondernemer zijn, die tegenover Villa Fairway woonde, maar op zoek was naar verluidt op zoek was naar ‘iets groters’.

Tweede duurste villa ooit

Villa Fairway zou de tweede duurste villa zijn, die ooit in Knokke-Heist verkocht werd. Dat bevestigt de reputatie van Knokke-Heist als de duurste gemeente van het land. Het kunstdomein Fort Sint-Pol van de casinofamilie Nellens, gekend van de kunstschilder Roger Nellers met drie huizen op het domein werd in 2018 verkocht aan de Oostendse bouwondernemer Bart Versluys voor zo’n 30 miljoen euro. Hij heeft plannen om onder meer op het domein een museum te installeren.

De prijzen voor vastgoed in Het Zoute gingen de afgelopen jaren stevig omhoog door een klein aanbod en een grote vraag, die in de coronacrisis alleen maar toenam. De villa’s gaan er over de toonbank voor de hogere miljoenenbedragen. Het luxueuze vastgoed in Knokke is populairder dan ooit. De vastgoedmakelaar Immo Brown verkocht dit jaar al zeven megapanden voor samen 42 miljoen euro. Maar bij makelaar Dirk Willemyns ging het vlot. Zij verkochten al drie panden van minstens negen miljoen euro elk. Dat blijkt uit een vraag van De Tijd. (CJ)