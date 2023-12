Vildan (34) opent La Mine De Diamant in Knokke

Acteur Vildan Maksuti, die een hoofdrol vertolkte in De Ridder en Fiskepark, opende onlangs zijn eigen winkel langs de Lippenslaan in Knokke. Je vindt er meer dan 500 luxueuze items zoals vintage handtassen, juwelen, schilderijen en meubels. “Het pronkstuk op dit moment is een koffer van Louis Vuitton die meer dan een eeuw oud is”, onthult Vildan.

Vildan begon ruim 15 jaar geleden te acteren. Ondertussen was hij onder meer al te zien in Familie, Aspe, Dossier K., Vermist en Lisa. In 2022 trok hij naar Turkije om er de rol van een Frans generaal te spelen in de film Elif Ana van regisseurs Kazım Öz en Semir Aslanyürek. Diverse opnames brachten hem ook naar Knokke.

“Ik was meteen onder de indruk van de lifestyle, de sfeer en de architectuur. Ik heb dan ook geen moment geaarzeld toen ik de kans zag om La Mine de Diamant van Peggy Desmet in de Lippenslaan over te nemen. Voor mij is vintage al lang een passie, want ik ben altijd gefascineerd geweest door John Galliano, Chanel en Dior. Ik heb ook een kunstopleiding gevolgd aan de stedelijke academie in Brugge.

Zelfs een Picasso

Momenteel heeft Vildan ruim 500 verschillende items in stock. “Het zijn vintageluxegoederen die heel bijzonder of zeldzaam zijn. Zo vind je hier bijvoorbeeld kledingstukken van Louis Vuitton en Gianni Versace die slechts één keer tijdens een modeshow gedragen werden. We hebben ook kunst, zoals lithografieën van Keith Haring, schilderijen van Corneille en er hangt hier zelfs een Picasso te koop.”

“Het oudste stuk dat we hier nu hebben is een koffer van Luis Vuitton die meer dan 100 jaar oud is. In het buitenland geven ze er 60.000 euro voor, maar ik ga niet gek doen. De klant zal hier tussen 30.000 en 40.000 moeten neertellen als hij er de eigenaar wil van worden.”

Nog iets aan verdienen

Hoe bemachtigt Vildan deze items? “De klanten brengen ze binnen en we maken dan een consignatiebon. Ze vertellen ons wat de aankoopprijs was en wanneer ze het gekocht hebben. We spreken samen af hoeveel ze er graag zouden voor ontvangen. Zodra het item verkocht wordt, krijgen de klanten onmiddellijk hun geld. In plaats van naar de kringloopwinkel te gaan, is het interessanter dat ze het binnenbrengen bij ons, want zo kunnen ze er nog iets aan verdienen. We gaan natuurlijk zelf ook op zoek naar exclusieve artikelen. We doen een beroep op onze experts in Brussel, Antwerpen en het buitenland om de waarde ervan te schatten.” (FVB)