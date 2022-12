Vijfde generatie familie Demeyere neemt Steenkappersbedrijf over

Na Jozef, Adolf, Rudolf en Bernard is Maarten de vijfde generatie die aan het hoofd komt te staan van steenhouwerij Demeyere. Meer dan honderd jaar na de oprichting. Steenkapper is een stiel die je leert van vader op zoon. “Een schoon beroep”, weet Bernard die op 1 januari de hamer doorgeeft.

Het vriest stenen uit de grond als ik de koer oprijd in de Moorselestraat bij Steenhouwerij Demeyere. Stenen kappen met dit weer, het lijkt een verschrikkelijke opgave. “Nu is het wel echt koud”, bevestigt Bernard. “Gelukkig moeten we niet langer alles met de hand doen zoals in de tijd van mijn vader, het verzagen van de platen gebeurt nu door CNC-machines.”

Sèfke Meyer

Toch zijn de mannen goed ingepakt en we zijn blij het warme bureau in te vluchten waar Bernard Demeyere (61) het verhaal van vijf generaties steenkappers Demeyere vertelt.

“Net na de Eerste Wereldoorlog begon mijn overgrootvader Jozef Sèfke Meyer Demeyere met een steenkapperij. Dat was in de Menenstraat 99. Later kocht hij een stuk grond in de Menenstraat 31 om er de steenhouwerij uit te breiden. Dat is waar nu de Okay supermarkt is. Jozef overleed in 1966, zijn enige zoon Adolf werkte toen al in de zaak en nam het bedrijf over. Hij richtte in Menen de Vereniging van West-Vlaamse steenkappers op die ondertussen al opgedoekt is.”

Rudolf was de derde in de rij die het familiebedrijf verderzette. Hij leerde als 15-jarige de stiel in de Carrières du Clypot bij Soignies waarna hij in het familiebedrijf ging werken.

“Het was mijn vader Rudolf die een eigen steenkapperij in de Moorselestraat 66 startte, waar we nu nog steeds gevestigd zijn”, vervolgt Bernard. “Mijn broer Chris en ikzelf rolden vanzelf in het beroep. We volgden de pas opgerichte opleiding steenhouwer in Herzele en werden zo de eerste gediplomeerde steenkappers van Vlaanderen.”

Chris koos uiteindelijk voor een ander beroep, Bernard nam de zaak over in 1997. CNC-machines deden hun intrede en jongste zoon Maarten hielp vanaf 2010 ook mee in de zaak nadat hij diezelfde opleiding in Herzele had gevolgd en net zoals zijn vader een aantal jaaren bij een collega-steenkapper had gewerkt. Momenteel kan je in Vlaanderen geen opleiding meer volgen, het aantal steenkappers daalt en wie de stiel wil leren, moet dat bij een bestaande zaak doen.

“Ik ben heel tevreden dat Maarten vanaf 1 januari het bedrijf en het mooie beroep dat steenkapper toch is, verderzet”, aldus Bernard. “De vijfde generatie in onze familie. Het is niet de bedoeling dat ik nog kom werken, maar soms kan Maarten misschien nog goede raad gebruiken. Er zal nu sowieso wat meer tijd zijn om te fietsen en te wandelen.”

Belgische blauwsteen

“Onze specialiteit is en blijft de grafzerken, graniet en marmer, composiet, keukentabletten en vooral blauwsteen voor de bouw”, aldus Maarten (34). “We verwerken uitsluitend Belgische blauwsteen van superieure kwaliteit die we zelf kiezen en afhalen in Soignies. En ja, het is een stiel. Een ambacht, er komt wel wat handwerk bij kijken. En veel geduld! Bij het polieren of het kappen van letters mag je nooit te snel te werk gaan.”