Vierde coronagolf laat zich voelen op de werkvloer: gemiddeld 6 procent van het personeel in quarantaine

West-Vlaamse ondernemingen kampen de jongste dagen en weken met een grote personeelsuitval door de vierde coronagolf. Uit cijfers van werkgeversorganisatie Voka blijkt dat zeker zes procent van de medewerkers niet beschikbaar is wegens een besmetting of een opgelegde quarantaine. In de bouwsector had twee op de drie bedrijven afgelopen week één of meerdere afwezigen.

De vierde coronagolf en de daarmee gepaard gaande golf aan verplichte quarantaines maken het werkgevers de jongste dagen en weken bijzonder moeilijk. Dat zegt Voka West-Vlaanderen na een bevraging bij meer dan 200 ondernemingen in onze provincie. Uit de enquête blijkt dat minstens zes procent van de medewerkers over alle sectoren heen op dit moment ofwel besmet is, ofwel in quarantaine verblijft. En dat weegt op de activiteiten van de bedrijven.

Vacatures raken niet ingevuld

In een aantal specifieke sectoren, zoals de bouw of de productie, is de situatie nog een stuk prangender. Uit cijfers van de confederatie Bouw bijvoorbeeld komt naar voren dat bijna twee op de drie bouwbedrijven de voorbije week één of meerdere afwezigen telde door de besmettingen en quarantaines. Zowel leveringen als de bouwactiviteiten zelf lopen daardoor vertraging op.

Bovendien blijven de West-Vlaamse bedrijven moeilijkheden ondervinden om nieuwe medewerkers aan te trekken. “Werkgevers ervaren druk om de lonen en de premies op te trekken om toch nog de juiste mensen voor de openstaande vacatures te vinden”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka op basis van de enquête. “Samen met de hoge loonindexering die voor de deur staat, gaat het om een gevaarlijke cocktail voor onze bedrijven. De arbeidsmarkt moet dringend worden afgekoeld.”

Positief voor 2022

Ondanks de problemen vandaag zijn de verwachtingen bij de ondernemers in West-Vlaanderen voor 2022 vrij positief. De omzet ligt hier opnieuw boven het niveau van voor de coronacrisis en de verwachting is dat die het komende jaar met zo’n 6 procent zal blijven stijgen. “Het lijkt erop dat onze economie ook deze vierde golf zal doorstaan”, aldus Bert Mons nog. “Desalniettemin zullen een aantal sectoren – denk aan de eventsector, de cultuur en de horeca – de komende weken nog zware verliezen lijden. Daarom zijn gerichte beschermingsmaatregelen nog altijd nodig, net als een coronabarometer die perspectief biedt op langere termijn.