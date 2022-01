Vier West-Vlaamse drankjes om Tournée Minérale te overleven: deze ondernemers doen het zonder alcohol

Februari is traditioneel de maand waarin heel wat Vlamingen De Fles even aan de kant schuiven. Dat betekent echter niet dat je straks tot mineraalwater en traditionele frisdranken moet beperken. Wij schotelen u vier verrassende West-Vlaamse alcoholvrije alternatieven voor.

Dimitri Oosterlynck en Sylvie Schollier van Gimber: “Populair tot in Zuid-Korea”

Sinds een paar jaar kan je niet rond de gemberdrink Gimber, die op veel menukaarten prijkt bij alcoholvrije aperitieven. “Het idee ontstond heel toevallig”, weet Dimitri Oosterlynck, met roots in Kuurne. Hij had een job in de media en een drukke sociale agenda, met ook de nodige drank. “Dat putte mij immens uit. Ik werkte hard, maar niet zo slim, dus na een tijdje zat ik er fysiek en mentaal helemaal door. Ik speelde al een tijdje met het idee voor een alcoholvrij alternatief.” Tijdens een vakantie in Montpellier bracht zijn vrouw, Sylvie Schollier uit Keiem, een flesje puur gembersap mee van de markt. “Een stevige kick was dat. Bij de eerste slok wist ik dat ik de basis had gevonden. Zeker omdat het megagezond is.”

Team van 115

“Onze keuken veranderde in de weken en maanden nadien in een heus labo”, lacht Sylvie. “Uiteindelijk kwam daar een heel gebalanceerd recept uit”, aldus Dimitri. Daarin gebruikten ze Peruaanse gember, zowat de Rolls Royce onder de specerijsoorten. “Het scoorde geweldig bij vrienden en toen we het serveerden bij een vernissage van een vriendin, was het een instant hit”, weet Sylvie. “Uiteindelijk verkochten we 25 flessen in mijn concept store in Buizingen en bleek het een sexy alternatief voor alcohol. Sindsdien ging de bal aan het rollen.”

En of het hard gaat, want exact vier jaar later is Gimber niet alleen bijzonder populair, maar ook wijdverspreid over Europa. “Er werken zo’n 115 mensen voor ons, waarvan de helft op pad is. We zien elke dag een mooie groei en fijne evolutie dankzij ons sterk team. Het verste land waar we scoren is Zuid-Korea. Via via botsten we op de lokale Koen Wauters, die ongelooflijk veel volgers heeft en zot was van Gimber. Waanzin”, lacht het koppel. Ondertussen is er een Brut-versie, extra pittig en met minder suiker. Dit voorjaar lanceren we ook de smaak Sweet Lilly, op basis van passievrucht, ananas en kurkuma. Die noemden we naar onze dochter. Ja, de toekomst ziet er goed uit!” (BVB)

Tim Vermeire. © Frank Meurisse

Tim Vermeire van Kwaremont 0,3: “Alle goeie eigenschappen van een speciaalbier, behalve de graden”

De wereld van de (Belgische) speciaalbieren is de afgelopen jaren geëxplodeerd en de eerste alcoholarme versies hebben stilaan hun vaste plek binnen het gamma veroverd. Daar mogen we zeker de Kwaremont 0,3 bij rekenen, een creatie van de Bavikhoofse brouwerij De Brabandere. “Onze traditionele Kwaremont met een alcoholvolume van 6,6 procent is al langer een schot in de roos, maar stilaan kwam ook de vraag naar speciaalbier dat zo goed als geen alcohol bevat”, duidt brand manager Tim Vermeire. “In die optiek hebben we begin 2020 onze Kwaremont 0,3 gelanceerd.”

De brouwerij omschrijft het biertje als een frisse blonde met een volle smaak voor ‘zij die vroeg willen pieken en blijven gaan’. “Eigenlijk behouden we alle eigenschappen van een speciaalbier, enkel het alcoholische aspect laten we achterwege.”

Die aanpak slaat aan, want het bier werd in 2021 tijdens de Belgische consumentenverkiezing tot Product van het Jaar verkozen. “Een mooie erkenning voor een erg smakelijke pot gerstenat”, glimlacht Tim. “Het aandeel Kwaremont 0,3 op onze totale productie van 200.000 hectoliter per jaar groeit ook gestaag.”

Andere alcoholvrije of -arme bieren zitten voorlopig niet in de pijplijn. “We willen eerst Kwaremont 0,3 stevig verankeren, maar het bier heeft nu al zijn plek binnen ons gamma definitief veroverd.”

Pieter Lonneville van Buloo: “Populariteit neemt jaar na jaar toe”

Negen jaar geleden kreeg Bruggeling Pieter Lonneville (42), zaakvoerder van het restaurant en traiteurzaak Tête Pressée in Sint-Michiels, het idee voor een sprankelend aperitief. “Ons restaurant is enkel ‘s middags open en we merkten dat de omzet van de aperitieven in dalende lijn zat”, legt hij uit. “Ik wilde een alcoholvrij alternatief aanbieden, maar daarbij niet de weg van dertien in een dozijn bewandelen. Het was mijn doel om een elegant en klassevol alcoholvrij aperitief te bedenken waarbij ambacht hoog in het vaandel gedragen wordt.”

Pieter Lonneville. © Tom Brinckman

Droog en verfrissend

Het resultaat van Pieters ambitie is Buloo, een verfijnde drank op basis van rooibos, laurier en kers. “Aanvankelijk ging ik onder de naam Bruusk van start, maar twee jaar geleden switchten we naar Buloo, een verwijzing naar het Franse woord voor bubbels: bulles. Buloo heeft immers dezelfde suiker- en ph-waarde als een goeie champagne of crémant en zorgt zo voor dezelfde droge en verfrissende smaaksensatie.”

Buloo werd eerst in het restaurant van Pieter gelanceerd en na lovende kritieken plaatsten enkele collega-restauranthouders de alcoholvrije lekkernij op de menukaart. “Alles is zeer organisch gegroeid”, zegt Pieter. “Nu hebben we al een mooi verkoopsnetwerk in Oost- en West-Vlaanderen en stilaan ontdekt ook Nederland ons werk. Bedoeling is om op termijn in heel België verkrijgbaar te zijn. We zien dat de vraag jaar na jaar toeneemt. In 2021 verkochten we 150 hectoliter Buloo, voor 2022 zal dat cijfer opnieuw iets hoger liggen. De populariteit gaat in stijgende lijn.”

Voorlopig is Buloo enkel in flesjes van 33 cl te koop, eind dit jaar wordt de 75 cl-versie aangeboden. “Dat moet voor een stevige boost zorgen”, klinkt het nog. “Ondertussen hebben we de brouwinstallatie in een apart pand ondergebracht en zijn we ook van plan om nieuwe smaken te ontwikkelen. Hier zit veel muziek in.”

Yvan Vindevogel met Bart Cnudde, CEO van Filliers. © Kevin Vandermarliere

Yvan Vindevogel van Copperhead: “Aan serieuze inhaalbeweging bezig”

Yvan Vindevogel (links op de foto) is een ondernemer die succes oogstte in de farmaceutica en vandaag CEO is van Damier Group. In Kortrijk kennen ze de man ook van hotel/restaurant Damier en de bijhorende cocktailbar Sprezza. Daar vind je zijn befaamde gin Copperhead op de kaart, waarvan er vorig jaar ook een alcoholvrije versie van op de markt verscheen.

“Zelf drink ik heel weinig alcohol”, aldus Vindevogel. “Ik speelde al lang met het idee voor een alcoholvrije versie van mijn gin en ik zag ook dat er bij de consumenten een steeds grotere vraag was naar onder andere mocktails. Het is belangrijk om altijd te luisteren naar de consument. Aan de Non-Alcoholic versie werd meer dan twee jaar gewerkt. We wilden niet zomaar water met bloemenextract maken, maar een volwaardig distillaat waarbij dezelfde kwaliteit werd nagestreefd als de klassieke gin. Niet evident, maar Filliers heeft daarbij alles uit de kast gehaald. We kwamen er in mei vorig jaar mee naar buiten, in een moeilijke periode voor de horeca. We zijn nog altijd bezig met een inhaalbeweging. Er is een grote groeimarge in die markt, zeker ook in het buitenland, maar voor ons is het belangrijk dat we eerder inzetten op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat bewijst ook onze recente variant: de Scarfes in een blauwe fles. Daarbij werkten we samen met de beste bar ter wereld: Scarfes Bar in Londen. We scoren heel goed in die high-endmarkt, zoals ook in sterrenrestaurants. Wellicht komen er nog dergelijke samenwerkingen in de toekomst.”

Volgend jaar bestaat Copperhead tien jaar. “Ik wilde indertijd een echte love brand creëren en daar zijn we ook in geslaagd. Ik ben enorm fier op Copperhead. Het is een vaste waarde geworden in heel wat restaurants en bars. Het heeft de verwachtingen duidelijk overstegen.” (BVB)