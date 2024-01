Vier nieuwe Ensor-producten bij lokale handelaars

Creatieve ondernemers stelden hun Ensor-producten voor. Die kregen meteen het Ensor-certificaat. Schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn : “Er is nog steeds plaats voor nieuwe ideeën. Met name voor de horeca zijn er nog mogelijkheden.”

Vier initiatieven brengen Ensor dichter bij het publiek; het eerste resultaat van een open oproep van de stad om ook ondernemers te betrekken bij het feest, 75 jaar na het overlijden van James Ensor. “We lieten 30.000 shoppingtassen maken met daarop een werk van Ensor en de verwijzing naar het Ensorjaar. Die vinden hun weg via 35 handelszaken”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA).

Pralines

Een tweede initiatief zijn de pralines van Olivier Willems : “Ik was al jaren op zoek naar een Oostendse praline en het was evident dat ik dit zou doen rond Ensor. Zijn kleurrijke periode en maskers inspireerden me voor de creatie van pralines in de vorm van een carnavalesk masker. De inhoud van de pralines verwijst ook deels naar hem. Zo is er een praline met thee- en koffiesmaak, een zanderige praline die verwijst naar de schelpenwinkel en een praline met ‘smokey ganache’.” De pralines zijn online en in de winkels van Willems te koop aan 7,2 euro (4 stuks) of 17,9 euro (15 stuks).

Ontbijtmand

Luc David van Bakkerij Decock maakte een ontbijtmand voor twee personen. Tal van producten, waaronder de kleurrijke Ensorcroissant, zitten in een houten doos. De creatie van die door gebeurde door Duinhelm en De Oesterbank. “Mensen kunnen bij ons de doos komen kiezen of er zelf één beschilderen. Er start ook een project met lokale kunstenaars. De opbrengst van de boxen gaat naar lokale kunstprojecten”, zegt Luc. Zijn goed gevulde mand kost 75 euro.

Nog meer restaurants

Restaurant Ensorito (Mariakerke) serveert een Ensormenu aan 135 euro voor vier gangen, een Ensorbord van kunstenares Mieke Drossaert inbegrepen. En er is nog ruimte voor meer dergelijke initiatieven. Charlotte Verkeyn: “Er zijn nog mogelijkheden bij het project ‘De Tafel van Ensor’ waarbij men gerechten serveert gelinkt aan Ensor. We bieden daar de nodige ondersteuning en promotie. Iedereen mag nog meedoen met het Ensorjaar.”