Vida design op enkele jaren tijd van simpel pand naar volledige blok op De Munt in Roeselare

Negen jaar geleden waagde Nancy Windels de sprong naar een zelfstandige uitdaging en startte ze in één pand op De Munt met designwinkel ‘vida design’. Nu omvat vida design bijna een volledige blok aan winkeloppervlakte. Het gaat snel voor Nancy en echtgenoot Geert Vancayzeele.

Als je De Munt binnenwandelt langs de Noordstraat zie je bijna overal vida design?

Nancy Windels: “Ja, vreemd, hé. Zelfs ik moet soms nog eens met de ogen knipperen wanneer ik hier aankom. In negen jaar hebben we toch al een mooi verhaal geschreven. Vandaag hebben we een verkoopoppervlakte van bijna 1.000 m², we hebben drie panden en een half op de benedenverdieping en het volledige hoekpand, boven en beneden, met zicht op De Munt gekocht. In de drie panden en een half bieden we indoor designstukken aan, terwijl we in het volledige hoekpand focussen op outdoor. Mijn man Geert en ik werken hier nu samen voltijds met drie medewerkers en twee flexikrachten.”

Het begon nochtans zeer bescheiden?

“Op 26 oktober 2013 opende ik vida design in een pand van 130 m² op De Munt. Het was altijd mijn droom geweest om een winkel met mooie, leuke meubels en decoratieve stukken te hebben met de focus op een hart voor mens en natuur en prijstoegankelijkheid. Toen ik van start ging, had ik niet meteen door dat je op een oppervlakte van 130 m² niet veel kunt tonen (lacht). En laat dat nu precies de sterkte zijn van een designwinkel.”

Jij hebt ook niet bepaald een achtergrond in design of architectuur?

“Neen, ik heb een bachelor in toerisme, maar ik heb nooit in die sector gewerkt. Ik heb bijna 20 jaar op het centraal secretariaat van het Roeselaars OCMW gewerkt. In 2013 heb ik loopbaanonderbreking genomen om me volledig te gooien op vida design. Ik ben niet blindelings in het duister gesprongen met een interieurwinkel. Ik heb de twee jaar durende ondernemersopleiding interieurinrichting bij Syntra West gevolgd en het diploma behaald. Ik heb dit indertijd gewoon als hobby gedaan, niet met de bedoeling om er iets professioneel mee te doen. Maar dit diploma bood mij toch de nodige zekerheid om met vida design te starten.”

Er zat geen weloverwogen businessplan achter?

“Pfff, het zou mooi klinken als ik ‘ja’ zou antwoorden, maar dat is het niet. Ik heb gewoon de sprong gewaagd. Neen, ik was niet bang om de stap te zetten, ik heb trouwens nooit angst om een stap in het onbekende te zetten. Maar eens ik dat heb gedaan, dan kan de onzekerheid toeslaan. Zal het wel lukken, zal er niets gebeuren onderweg? Maar ook dan raak ik er altijd van overtuigd dat het goed zal komen.”

Nochtans zijn er moeilijke periodes geweest in die negen jaar?

“Bah ja, daar moeten we geen tekeningetje bij maken. In januari 2021 is onze outdoor-winkel erbij gekomen en dat was niet bepaald een gemakkelijke start. We mochten pas in april open gaan op afspraak en we hadden onmiddellijk af te rekenen met meubilair dat moeilijk leverbaar was. Naar het einde van het jaar kregen we te maken met stijgende prijzen. Niet alleen de energieprijzen gingen de hoogte in, ook de prijzen van grondstoffen volgden die trend. Neem daarbij dat heel veel mensen een beetje ‘lam geslagen’ waren door corona en een zeer afwachtende houding aannamen. Al deze elementen droegen bij dat 2021 eigenlijk geen jaar was om in te kaderen.”

Maar toch heb je geen ogenblik spijt gehad dat je zelfs in 2021 een uitbreiding hebt verwezenlijkt?

“Absoluut niet. Wij hebben de kans gegrepen toen die zich voordeed. De eigenaar van dit pand zei dat ‘deze trein slechts één keer passeert en je moet springen of blijven staan’. Wij hebben gesprongen en zijn voor het hoekpand gegaan. Gelukkig maar want het kon evengoed mogelijk geweest zijn dat de stad in dit hoekpand gedurende vier jaar het voorlopige stadhuis zou onderbrengen.”

Heb je een verklaring waarom het zo snel gaat voor vida design?

“Veel mensen denken dat designstukken onbetaalbaar zijn. En er bestaan inderdaad veel high end designstukken met een navenant prijskaartje. Wij willen prijstoegankelijk zijn voor iedereen en zoeken altijd stukken uit met een hart voor mens en natuur, liefst in Europa geproduceerd. Designmeubilair kost altijd iets meer dan meubelen die in grote hoeveelheden worden gemaakt, dat is normaal.”

Je steekt je liefde voor Roeselare ook nooit onder stoelen of banken?

“Zeker niet. Het is de stad waar ik ben geboren en getogen en waar ik gelukkig ben, zowel privé als op werkgerelateerd vlak. Ik heb trouwens absoluut geen ambitie om te verhuizen naar een andere stad. Indien ik dat ooit zou overwegen dan zou het naar het hoge noorden zijn, Zweden bijvoorbeeld. Ik kan me heel goed vinden in de progressieve aanpak van dat land, ook op milieuvlak. Ze praten er niet al te veel over, ze beslissen iets en voeren het uit.”