Vestiging van Alstom in Brugge mag 98 extra dubbeldektreinen voor NMBS assembleren

NMBS bestelt 98 extra M7 dubbeldektreinen bij de groep Alstom. Die mogen gefabriceerd worden in de ‘Brugeoise’ in in Brugge.

Christoph Flokman, hoofdafgevaardigde van het ACV bij Alstom Brugge (de vroegere Brugeoise), reageert verheugd op het nieuws. De nieuwe bestelling zorgt voor werkzekerheid bij de 500 werknemers. Toch is hij niet verrast.

Christoph Flokman: “De bestelling werd vorige week al aangekondigd tijdens de ondernemingsraad. Ze was ook logisch, het tegenovergestelde zou pas erg geweest zijn. De 98 M7 dubbeldektreinen maken deel uit van een raamovereenkomst voor de levering van maximaal 1.362 rijtuigen. Die deal werd al in 2015 tusen NMBS en Alstom gesloten en ondertekend. De voorbije jaren bestelde de spoorwegmaatschappij 747 rijtuigen en daar komen dus nu nog 98 stuks bij.”

Vertrouwen

Volgens Bernard Delvaux, de directeur van Alstom Benelux, onderstreept de overeenkomst het vertrouwen dat NMBS heeft in de dubbeldektreinen die in Brugge maar ook in het Franse Valenciennes geassembleerd worden. De nieuwe M7-rijtuigen zijn compatibel met de bestaande M5- en M6-dubbeldekkers, kunnen maximaal 200 kilometer per uur sporen en zijn conform aan het nieuwe ETCS-veiligheidssysteem. Dat is de Europese standaard voor spoorwegbeveiliging, die garandeert dat een trein de maximumsnelheid niet overschrijdt.

De ACV-hoofdafgevaardigde bevestigt dat het contract met NMBS tot in 2025-26 werkzekerheid biedt voor 500 werknemers. Het meerjarencontract van 268 miljoen euro heeft overigens al voor 180 extra, tijdelijke jobs gezorgd. En er zullen nog mensen moeten aangeworven worden.

Onderhoud

De bestelling van de Belgische Spoorwegen is wel momenteel het enige contract voor de assemblage van nieuwe treinen en trams. “De Lijn bestelt voorlopig geen nieuwe trams meer, maar onze arbeiders staan wel in voor het onderhoud van locomotieven. De onderhoudscontracten zitten in een stijgende lijn”, aldus Christoph Flokman.