Verzekeringskantoor Baertplan uit Roeselare neemt deel van beleggingsklanten van Allia Insurance Brokers over

Verzekeringskantoor Baertplan uit Roeselare breidt voort uit. Het kantoor zet het nieuwe jaar in met de overname van een deel van de beleggingsklanten van Allia Insurance Brokers, dat zijn hoofdkantoor eveneens in Roeselare heeft. De overname bestaat uit een ruime selectie beleggingsverzekeringen (tak 21, tak 23 en tak 26) van verschillende maatschappijen en kadert volledig binnen de strategie van Baertplan om door te groeien tot allround verzekeringspartner.

Baertplan viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Het verzekeringskantoor werd opgericht door het echtpaar Stijn Baert en Els De Muynck. Samen met twee collega’s bieden zij verzekeringsoplossingen op maat van particuliere en professionele klanten aan. Het kantoor profileert zich als onafhankelijke speler, die kan bogen op een uitstekende marktkennis. Zo werkt Baertplan samen met meer dan 20 maatschappijen, waardoor het zijn klanten altijd aantrekkelijke voorwaarden kan aanbieden, zowel voor verzekeringspolissen als beleggingen.

Wegwijs maken

Stijn Baert: “Sinds de pensioenhervorming is sparen een absolute must in België. Daar zijn ook binnen het verzekeringssegment verschillende mogelijkheden toe. Zo heb je de tak 21-producten die vooral bij het grote publiek bekend zijn, maar je hebt ook tak 23- en tak 26-verzekeringen. Die zijn minder bekend, maar kunnen eveneens een mooi rendement opleveren. We merken dat veel mensen de kenmerken en sterktes van deze verzekeringsproducten niet kennen. In dat geval zijn wij er om hen wegwijs te maken en samen de beste oplossing voor hen te zoeken.”

Aanvulling

Die inspanningen en expertise lonen, want Baertplan heeft een sterke reputatie opgebouwd. “Beleggingsproducten maakten al deel uit van ons aanbod en we kunnen hier nu voort in specialiseren, als aanvulling op onze verzekeringsdiensten aan kmo’s en particulieren”, gaat Stijn voort.

Met de overname van een deel van de beleggingsportefeuille van AlliA Insurance Brokers breidt de klantenportefeuille van Baertplan ook aanzienlijk uit. “Elk nieuw dossier zullen we alvast met passie en kennis van zaken behartigen. Klanten kunnen altijd rekenen op onze persoonlijke touch. En in de huidige rentecontext loont het de moeite om alle beleggingsmogelijkheden eens tegen het licht te houden. Dat is niet alleen interessant voor particulieren, want ook voor vennootschappen bestaan er interessante oplossingen. Bijgevolg hebben ook zij er baat bij om advies in te winnen over hoe ze hun beleggingsportefeuille kunnen optimaliseren”, besluit zaakvoerder Stijn Baert.