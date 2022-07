Vernieuwde OKay Oedelem heropent op 6 juli als duurzame buurtsupermarkt

Op woensdag 6 juli opent OKay Oedelem opnieuw de deuren na een grondige opknapbeurt.

De buurtsupermarkt werd gerenoveerd in de stijl van de nieuwste generatie OKay-winkels met onder andere een opgefriste freshmart, extra koelmeubels en een vernieuwde broodhoek. Storemanager Letitia Rowies en haar team verwelkomen hun klanten graag om hun vernieuwde buurtsupermarkt te komen ontdekken.

Dankzij de frisse en moderne inrichting vinden de klanten van OKay Oedelem nu nog makkelijker hun weg in het ruime assortiment verse producten. “In de vernieuwde freshmart komt ons uitgebreide aanbod vers fruit en verse groenten volledig tot zijn recht”, zegt storemanager Letitia. “Net buiten de freshmart werden extra koelmeubels geplaatst, zodat we onze tapas, charcuterie en patisserie nog beter in de kijker kunnen zetten.”

In OKay Oedelem wordt elke dag vers brood aangeleverd en bakken de winkelmedewerkers ter plekke kwaliteitsvolle koffiekoeken en broodjes af.

Allemaal nieuwigheden en verbeteringen die zullen bijdragen tot een aangename winkelervaring en nóg efficiënter boodschappen doen. Maar de grootste troef van OKay Oedelem blijft ongetwijfeld het geweldige team van winkelmedewerkers. “Elke dag kan ik rekenen op een toffe ploeg van 8 gemotiveerde medewerkers. Allemaal mensen uit de regio, voor wie klantvriendelijkheid, een goede service en hulpvaardigheid altijd op de eerste plaats komen.”

Minimale milieu-impact

Net als de andere winkelformules van Colruyt Group hecht OKay veel belang aan duurzaam bouwen, met een zo laag mogelijke milieu-impact. In OKay Oedelem worden geen fossiele brandstoffen gebruikt. Het koelsysteem werkt op propaan, een natuurlijk koelmiddel dat veel milieuvriendelijker is dan chemische koelmiddelen en de CO2-uitstoot met 90 procent verlaagt. Bovendien wordt de vrijgekomen warmte van de koeling gerecupereerd om de winkel te verwarmen. Verder gebruiken ze energiezuinige ledlampen.