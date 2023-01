Vernieuwde fitness De Kaai gaat samenwerken met Belgian Cats-kinesist Jelle Duthoit (en Oshin Derieuw?)

Na twee maanden verbouwen en renoveren is fitness De Kaai-uitbater Emmanuel Huysentruyt klaar voor de feestelijke heropening. Er kwam een trendy bar en een havermoutbar bij en ook de sportaccommodatie onderging een facelift. Het sportieve team werd onder meer uitgebreid met kinesist Jelle Duthout (vaste kinesist van de Belgian Cats en de Kortrijk Spurs). Ook tweevoudig wereldkampioen boksen Oshin Derieuw zou zich aan De Kaai willen verbinden.

Zaakvoerder Emmanuel ‘Manu’ Huyzentruyt ging in juni 2021 aan de slag als trainer en allround-medewerker bij fitnesszaak De Kaai op ‘t Hoge. Dik anderhalf jaar later is Emmanuel uitgegroeid tot de eigenaar van het nu sterk getransformeerde fitness-centrum.

De Kaai is tijdens de werken altijd open gebleven. Dat was niet evident, zeker onze leden soms in een stofwolk of verfgeur moesten sporten. Gelukkig was er veel begrip.

“Dat was van bij het begin de bedoeling”, duidt Emmanuel. “De Jans (Johan Denys en Jan Waterschoot, oud-eigenaars De Kaai) waren klaar om afscheid te nemen en zochten een overnemer. Ik heb dan die inloopperiode van een jaar gevolgd en in juni 2022 nam ik de fakkel over. De Jans waren ook meteen akkoord met het renovatieproject. Ze zagen ook dat De Kaai aan verfrissing toe was. Het was wat verouderd en had bepaalde littekens. De gebrekkige geluidsinstallatie was daar een voorbeeld van.”

Zaterdag- en zondagnamiddag gaat er op de Kaai een boksinitiatie door met tweevoudig wereldkampioen Oshin Derieuw. © Dorien Van der Eecken Photography

De verfrissing van het complex nam twee maanden tijd in beslag. “Maar eigenlijk is De Kaai sindsdien altijd open gebleven”, zegt Emmanuel. “Dat was niet evident, zeker omdat de werken overdag doorgingen. Soms moesten onze leden in een stofwolk of verfgeur sporten. Het onthaal is twee dagen toe geweest voor het leggen van een nieuwe vloer en ook de herenkleedkamer was twee weken gesloten. Gelukkig was het begrip groot. Iedereen kijkt dan ook uit naar de metamorfose van De Kaai. We hebben uiteraard wel gecommuniceerd over de vernieuwingen, maar bepaalde veranderingen zijn nog niet gezien en dus zal er zeker sprake zijn van een verrassingseffect.”

Kine Belgian Cats

De Kaai wil zijn leden voortaan laten genieten van topsportbegeleiding. Zo werd Jelle Duthoit, kinesist bij de Belgian Cats en Kortrijk Spurs, binnengehaald. Er lopen ook gesprekken met wereldkampioene Oshin Derieuw, die er eventueel als (boks)coach aan de slag zou gaan. “Jelle Duthoit zal zijn privépraktijk in De Kaai onderbrengen. We hopen dat er zo een wisselwerking ontstaat tussen ons klantenbestand en die van hem. Oshin denkt dan weer voorzichtig aan haar carrière na het boksen. Er staat nog niets op papier maar ik heb er een goed oog in dat we in de toekomst zullen samenwerken.”

De werken in de Kaai duurden twee maanden. © Dorien Van der Eecken Photography

De sportaccommodatie kreeg verder een facelift met aandacht voor work-outs op maat. Zo is onder meer een black box gecreëerd, waar je in kleine groepjes training kan krijgen. Daarnaast is een ruimte omgetoverd tot functionele zalen waar je oefeningen voor elke spiergroep uitgelegd krijgt op grote tv-schermen en die oefeningen dan individueel of in groep kan uitvoeren. Ook is het mogelijk om privé in een aparte ruimte, bij je thuis of op je werk, personal training te krijgen. Voorts is er de splinternieuwe havermoutbar, Oats Day Long. De traditionele cardio- en krachttrainingszaal bleven – zij het in een nieuw jasje met onder meer het nieuwe logo – behouden.

Openingsweekend

Om de nieuwe look van De Kaai in de verf te zetten houdt Emmanuel dit weekend, op 27, 28 en 29 januari, een groot openingsfeest. Een heel weekend lang staan er evenementen op het programma. “Vrijdagmiddag zijn we al vanaf 13 uur gesloten om ons voor te kunnen bereiden op de nieuwjaarsreceptie”, aldus Emmanuel. “Om 18.30 uur ontvangen we dan zo’n 450 gasten aan het vernieuwd onthaal. Vanaf 20 uur is er een officieel gedeelte, waarin burgemeester Ruth Vandenberghe, oud-eigenaars Johan Denys en Jan Waterschoot en ikzelf een woordje uitleg geven. Vanaf half negen is het feest, met Tomorrowland-DJ Di Maro en een violist als entertainment. Er zal buiten ook een ruime tent van 150 vierkante meter staan, maar ook in ons onthaal is er veel plaats.”

De abonnees van de Kaai zullen dit weekend voor het eerst de metamorfose van hun fitnesstempel zien. © Dorien Van der Eecken Photography

Emmanuel en zijn medewerkers zullen zaterdagmorgen, allicht met kleine oogjes, wel nog wat fitnesstoestellen opnieuw op de juiste plek moeten zetten. “Want we gaan opnieuw helemaal open dan. Er zal ook elk half uur iets te doen zijn, en er wordt eten en drinken voorzien. Zaterdag en zondag zullen oud-profwielrenner Bert de Backer en profwielrenner Jens Debusschere, telkens tussen 11 uur en 12 uur en tussen 14 uur en 15 uur, spinningssessies komen geven. Ook wereldkampioen Oshin Derieuw is er dit weekend bij. Zij geeft zaterdag en zondag een boksinitiatie, telkens van 14 uur tot 15.30 uur. De reservaties voor die sessies zitten trouwens al helemaal vol!”

Tot slot valt er voor oude en nieuwe abonnees ook nog iets te winnen. Op vrijdagavond wordt er onder de huidige leden al een levenslang abonnement geloot. Ook twee nieuwe leden, die tussen 28 januari en 5 februari een jaarabonnement kopen, maken kans op levenslang sporten in De Kaai.

(Jan Steenhoudt)