Vernieuwde ALDI-winkel opent zaterdag de deuren

Vandaag, zaterdag 2 april, is het zover. Na bijna drie maanden opent de vernieuwde ALDI-winkel in De Haan de deuren, met meer ruimte voor zijn versassortiment.

In de Gotestraat is ALDI al meer dan twintig jaar aanwezig in De Haan. “Na een renovatieperiode gaan we zaterdag weer open met drie extra medewerkers, 75 parkeerplaatsen en een nieuwe fietsenstalling”, vertelt Stephanie Bonny, senior manager expansie bij ALDI.

“De nadruk van de nieuwe winkel ligt op verse producten. De winkel werd heringericht om zo meer ruimte te creëren in de versafdeling. Klanten zullen niet naast het groeiend en kwalitatief hoogstaand aanbod vers fruit en verse groenten kunnen kijken, dat ook los aangekocht kan worden.”

Bony geeft ook mee dat er naast verse groenten en fruit ook heel wat voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereiden maaltijden en dranken in de rekken liggen. “Daarnaast kan de klant er terecht voor een mooi aanbod aan vers vlees dat voor meer dan negentig procent van Belgische afkomst is en een uitgebreid assortiment verse broodjes, gebak en ovenverse koeken, die meerdere malen per dag worden gebakken.”