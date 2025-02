Verlies- en rouwcoach Carmen helpt je erdoor in De Klaproos: “Een lach op een gezicht toveren kan zoveel betekenen”

Carmen Hovaere begeleidt in De Klaproos langs de Fabriekslaan in Ledegem mensen door verlies- en rouwperiodes. Het kan gaan om het verlies van een dierbare, scheiding, ontslag of het afscheid van een huisdier of woning. Carmen helpt haar cliënten om hun veerkracht terug te vinden en biedt zowel individuele begeleiding als groepssessies en workshops aan.

Haar aanpak is toegankelijk voor volwassenen, jongeren en kinderen, mensen met fysieke of mentale zorgen, zoals palliatieve patiënten. “Ik werk nauw samen met verschillende lokale instanties, waaronder gemeentelijke diensten, CAW, woonzorgcentra en scholen, om zo breed mogelijk ondersteuning te bieden”, klinkt het.

“De Klaproos staat voor troost en herdenking, wat de kern van onze begeleiding vormt”

Carmen werkt enkel op afspraak en biedt de ruimte om in een veilige, vertrouwelijke omgeving te praten en te zoeken naar nieuwe houvast. Met De Klaproos wil ze haar cliënten niet alleen helpen om hun verlies te verwerken, maar ook weer kracht en zin in het leven te vinden. “Verlies- en rouwcoach is ontstaan vanuit een diepgewortelde passie om mensen te helpen en te begeleiden bij het hervinden van hun veerkracht na het verlies van een dierbare geliefde, huisdier en zoveel meer”, vertelt de mama van drie kinderen.

Lachen is levenslust

“De Klaproos staat voor troost en herdenking, wat de kern van onze begeleiding vormt. Met mijn ervaring en persoonlijke betrokkenheid bied ik een veilige ruimte aan, waar men zijn of haar emoties kan verkennen en verwerken. Mijn unieke benadering is gericht op het versterken van veerkracht op een draagbare manier, zodat men met vertrouwen verder kan. Ik geloof in de kracht van de mensheid en daarom organiseer ik ook groepssessies en workshops om wederzijdse steun en begrip te bevorderen. Mijn levenslust is lachen. Ooit was ik bang dat ik dit nooit meer zou kunnen. Maar een lach op een gezicht toveren kan zoveel betekenen”, klinkt het.

Info: www.deklaproosverliesenrouwcoach.be of info@deklaproosverliesenrouwcoach.be – 0472 85 29 51.