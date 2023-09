Verhaal bakkerij Gaeremynck in Gullegem duurt al 125 jaar: “Gewoon brood en banket”

Het is feest bij de bakkersfamilie Gaeremynck in de Koningin Fabiolastraat 164. In 1898 opende hun stamvader Adolf er een café (De Drie Koningen) met bakkerij. Het werd een verhaal dat intussen 125 jaar en vier generaties duurt.

“Het begon voor ons toen Adolf, afkomstig van Bellegem, zich ging vestigen op de locatie rechtover de huidige koffiebranderij Grootmoeders Koffie”, legt huidig bakker Pol Gaeremynck uit. “Daar stonden drie huisjes – die er nog steeds staan – een café en een snuifmolen. Die laatste diende om snuiftabak mee te maken. Tegen dat mijn overgrootvader en zijn vrouw Irma Lecluse er neerstreken, was de molen zo goed als verdwenen. De huisjes, waarvan eentje later werd opgenomen in de bakkerij, zijn tot op vandaag niet echt veranderd.”

Vier generaties

Pols overgrootvader Leon liet het café varen om effectief een bakkerij en een patisserie uit te bouwen. Zijn broer Omer deed dit in Moorsele. Leon was echter geen lang leven beschoren. Hij was amper 49 toen hij stierf. Zijn weduwe poogde nog enkele jaren met een van haar zonen de bakkerij te beredderen. Dat lukte volgens Pol niet al te goed. “Ze had een gezin om voor te zorgen en kon nog geen beroep doen op mijn vader Frans: die was de gedoodverfde opvolger, maar was toen pas 12 jaar.”

Uiteindelijk duurde het tot 1975 vooraleer Frans officieel werd aangeduid als derde generatie Gaeremynck. Hij werd in 2004 door zoon Pol, samen met zijn echtgenote Carine Latruwe als vierde generatie opgevolgd. “Ik was bakker en hij assistent, maar hij was er nog altijd om een handje toe te steken. Het was pas eind november 2022, toen hij in het ziekenhuis belandde, dat wij hem hebben kunnen overtuigen dat zijn werk er op zat en dat hij nog wat van het leven moest genieten. Hij is 82.”

Traditioneel

Over zijn eigen toekomst heeft Pol nog niet echt nagedacht. “Ik ben er nu 54 en zou graag nog een jaar of tien voortdoen. En ik weet wat gedaan. Ik klop makkelijk honderd uur in de week. Mijn kinderen hebben niet bepaald de ambitie om dat ook te gaan doen. Die zijn daarvoor te slim.”

“Voor ons geen website of Facebook of online bestellingen: dat laten we aan de jonge bakkers over”

Bakkers worden zeldzaam, meent hij. In de jaren 70 telde Gullegem nog acht bakkers, nu zijn er nog vier. Binnenkort nog drie. Dat stemt tot nadenken.

“Wij zijn een traditionele bakker gebleven, maken klassieke dingen, doen nog een broodronde voor de oudere mensen. Daar is nog een publiek voor, hoor. Je zult bij ons geen nieuwigheden vinden als gluten- of lactosevrij brood of moderne gebakjes. Voor ons geen website of Facebook of online bestelformulieren. Dat laat ik aan de jongere bakkers over. Hou het maar bij onze op vloer gebakken pistolets, onze klaaskoeken of onze goed gevulde eclairs. En ons brood dat langer vers blijft dan een dag en dat je in de vrieskast kunt bewaren. Er zijn nog klanten die dit waarderen.”

Dag van de Klant

Het Gaeremynck-team van vandaag draait op de bakker, een bakkersgast, de bakkersvrouw, soms eens een dochter en een studente in het weekend. Die hebben allemaal hun werk. En het kan er bij momenten best wel druk zijn.

De winkel is open op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 6.30 uur tot 18.30 uur en op zondag van 6.30 uur tot 15 uur. Dinsdag is de sluitingsdag.

Nu Gaeremynck 125 jaar bestaat, vonden Pols vrouw Carine en zus Griet dat dit jubileum niet zomaar onopgemerkt voorbij mocht gaan. Daarom is er op 30 september, Dag van de Klant, een actie waarbij elke klant, een koffie, een drankje, een hapje of een cava aangeboden krijgt. “Voor mij hoefde dit niet”, maar de mensen kunnen er maar van profiteren”, zegt Pol. “Het is ‘onze’ beloning voor hun trouw.” (AV)