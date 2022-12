Vegan hondenijs van Ateljee5 en Vives studenten in de prijzen: “Op basis van pompoen en met zonnebloempitten”

Het ambachtelijke ijsatelier Ateljee 5 uit Westvleteren is in de prijzen gevallen met de vegan hondenijsjes die zaakvoerder Stein Berten samen met Hogeschool Vives ontwikkelde. Tijdens de uitreiking van de YES-awards in Roeselare werd het hondenijs #dogsnice bekroond met de gouden medaille in de categorie origineelste product.

“Het hondenijs is het eerste vegan hondenijsje op de markt en is bereid op basis van verse pompoen en bevat 170ml ijs”, vertelt Stein Berten, zaakvoerder van Ateljee 5 in Westvleteren. “Het hondenijsje werd ontwikkeld door vijf studenten van de Hogeschool Vives Roeselare en mezelf. Twee jaar geleden nam ik contact op met de hogeschool met de vraag om voor mij een gezond hondenijsje te ontwikkelen. Dit werd door de hogeschool enthousiast onthaald en werd in een ondernemingsproject voor studenten gegoten. Als verplicht onderdeel van hun opleiding konden de studenten vrij een ondernemingsproject kiezen. Zo is de groep van vijf studenten ontstaan die, samen met mezelf, de zoektocht startten om een origineel en uniek product op de markt te brengen.”

Ingrediëntenlijst

Een grootschalig marktonderzoek werd gedaan. “Er werd onderzocht welke positionering we hadden ten opzichte van de concurrentie, de opstelling van de etikettering, de wettelijke bepaling in verband met dierenvoeder… In die periode werd het idee gerijpt om te werken met pompoen, omdat deze groente boordevol vitaminen en mineralen zit voor uw hond en bovendien heel goede eigenschappen bezit die zorgt voor de glans van hun vacht. Na grondige studies van de ingrediëntenlijst – een hondijsje mag niet dezelfde bestanddelen bevatten als een ijsje voor menselijke consumptie – werd er gestart met proefdraaien.”

Stein en de studenten kwamen tot een mooi evenwicht tussen smaak en geur enerzijds, en de textuur en kleur anderzijds. “Wat ook heel interessant is, is dat we geroosterde en gepelde zonnebloempitten hebben toegevoegd aan het ijsje om de hond zijn nieuwsgierigheid op te wekken en te ontdekken wat er onder het eerste laagje ijs zit. Ook over de verpakking werd nagedacht. Het is origineel van vorm, hersluitbaar, recycleerbaar en het hondje kan er zelfstandig uit likken”, vertelt Stein.

Het vegan hondenijsje dat Stein Berten van Ateljee 5 uit Westvleteren ontwikkelde samen met studenten van Hogeschool Vives. © gf

Smaakvariant

“De studenten moesten voor hun ondernemingsproject tenminste een break-even behalen en dat deden ze door talrijke verkooppunten aan te spreken en kerstmarkten aan te doen. Op deze markten kon het ijsje geproefd worden door iedere aanwezige hond. Tijdens de laatste kerstmarkt voor mini-ondernemingen in Roeselare op 18 december werden ze door Unizo, tijdens de uitreiking van de YES-award, bekroond met de gouden medaille voor het origineelste product en mochten ze een cheque ter waarde van 250 euro in ontvangst nemen.”

Momenteel zijn de hondenijsjes op voorraad en worden deze bij Ateljee 5 aangeboden. “Per stuk is dat 4,50 euro of 20 euro per vijf stuks. Het is een ideaal kerstgeschenkje voor uw geliefd baasje. We merken nu al veel interesse van horecazaken met wandelgelegenheden, dierenspeciaalzaken, camperpunten en de retailsector”, vertelt Stein.

“Een nieuwe proeverij van ons hondenijsje staat gepland in ons ijssalon in Westvleteren in het voorjaar 2023. Precieze data worden meegegeven via onze social media. Misschien volgt er een smaakvariant, maar we blijven met beide pootjes op de grond en genieten eerst volop van de geboorte van onze eerste puppy: Dogs ‘n Ice.”