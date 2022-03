Veel belangstelling voor Startersevent in Diksmuide

In Diksmuide ging in CC Kruispunt een info- en netwerkavond door voor startende ondernemers. Ruim 70 geïnteresseerden kwamen luisteren naar alle aangeboden info.

Burgemeester Lies Laridon benadrukte in haar welkomstwoord het belang van ondernemers . Het project Doen in Diksmuide, een project van stad Diksmuide in samenwerking met Urban Impact, werd voorgesteld. Doen staat voor Dynamisch Ondernemend Economisch Netwerk. Via de website doenindiksmuide.be vinden startende ondernemers alle info over premies, startersinfo , winkelkaart, ruimte om te ondernemen en alle info over toerisme in de stad.

Groeitrajecten

Alle mogelijke info over de mogelijkheden voor starters werd er uiteengezet en vooral de groeitrajecten waarbij de nieuwe starter kan rekenen op premies en steunmaatregelen van zowel POM-West Vlaanderen als stad Diksmuide zijn voor starters een extra duwtje in de rug. Julie Naessens van OC West-POM West-Vlaanderen kwam uitleg geven over Start&Go .

“Start&Go begeleidt en ondersteunt startende en groeiende ondernemers op hun route naar succes om hun slaagkansen te verhogen. Dat doen we door workshops, opleidingen, netwerken, coaching, inspiratie en werkplekken te voorzien zoals in Diksmuide ’t Werkpand, waar starters aan een voordelige prijs een kantoor, werkruimte of magazijn kunnen huren.”

Slapeloze nachten

Daarna kwam Ilse Cordier van Bjoetiek vertellen hoe ze overleefde toen vlak na haar opstart de winkel moest sluiten door corona. “Het heeft veel slapeloze nachten bezorgd maar het voordeel was dat mijn webshop rapper klaar was. Nu de winkel weer open mag, heb ik vooral fysieke klanten en tot mijn verwondering ook heel wat toeristen als klant”, vertelt Ilse. “Ik kom uit een deelgemeente van Diksmuide en heb voor het centrum gekozen omdat ik daar mijn kledingzaak wou vestigen en omdat het een goede ligging is. Het voordeel is dat men in Diksmuide zijn klanten kent wat in een grote stad niet kan.”

Tot slot kwam ook Wieze Tanghe van Unizo aan de beurt, zij vertelde wat Unizo allemaal kan betekenen voor de ondernemers. “ Bij Unizo begeleiden we starters op verschillende manier, zo is er het startersplatform, het inspiratiecafé, de starterslijn, worden er infosessies over starten gegeven en kan een volledige begeleiding voor de starter worden opgestart”, aldus Wieze Tanghe.

De avond werd afgesloten met een receptie waarop er volop gelegenheid was tot netwerken. Wie meer info wil kan die terugvinden in de brochure Welkom in Diksmuide op de dienst Lokale economie, via www.doenindiksmuide.be waar onder andere de premieregelingen kunnen worden bekeken, via www.startandgo.be en via www.unizo.be.