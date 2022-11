VCS-Fisc in nieuwe kantoren: “Dicht bij de klanten blijven”

Het accoutantskantoor VCS-Fisc is zopas verhuisd naar de Meensesteenweg 268. In het weekend van 26 en 27 november worden enkele gastsprekers uitgenodigd en opent het kantoor officieel. “We willen hier ook nieuwe jonge krachten aantrekken”, vertellen vennoten Steven Van Compernolle en Hein Slos.

Steven Van Compernolle (48) startte in 2011 met VCS-Fisc, het kantoor draagt dan ook zijn initialen. In 2016 kwam ook Hein Slos (48) in de zaak. “We deelden de schoolbanken in het College in Tielt”, verklappen ze.

Het kantoor groeide ondertussen en was toe aan een nieuwe locatie. Tot vorige week werd nog gewerkt vanuit het kantoor in de Karel de Goedelaan, boven de Spar die wordt gerund door Stevens echtgenote Sylvie en haar team.

“’We werken op dit moment al met drie mensen en ook nog drie externen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar jonge krachten die in deze boeiende job willen stappen. Die heeft soms een stoffig imago, maar het is een erg gevarieerde job waarbij je veel contact hebt met de klanten. Uiteraard zijn we ook volop mee op de trein van de digitalisering gesprongen. Maar betekent niet dat er geen boekhoudkundig werk meer is, integendeel.”

VCS-Fisc heeft klanten uit de regio Roeselare-Izegem-Tielt, maar ook daarbuiten. “Van iemand die in bijberoep zijn job uitoefent tot een groot bedrijf, we staan iedereen bij. In totaal hebben we nu 550 klanten. En veel van die klanten zijn ondertussen gegroeid, net als wij overigens. Om jonge mensen aan te trekken is onze nieuwe uitvalsbasis een troef. Het is hier ruim en modern en we kunnen hier op een comfortabele manier onze klanten ontvangen.”

Specialistenwerk

Bij VCS-Fisc kun je terecht vooral alle accountancyvragen en -begeleiding. “We geven advies van A tot Z. En waar er specialistenwerk aan te pas komt, doen we een beroep op experten. Maar het blijft belangrijk dat we onze klanten die persoonlijke aanpak kunnen blijven garanderen. We zijn ook bewust op de Bosmolens gebleven, omdat we hier thuis zijn.”

Tijdens het openingsweekend zijn er verschillende sprekers, waaronder Michaël Van Droogenbroeck, financieel journalist bij de VRT. (WVS)

Meer info bij VCS-Fisc, Meensesteenweg 268 Izegem, 051 79 28 02, www.vcs-fisc.be