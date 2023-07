Vastgoedprijzen stijgen lichtjes in grote West-Vlaamse steden

De koopkracht voor vastgoed van een wettelijk samenwonend koppel in België is iets gedaald in vergelijking met de start van 2023. Vandaag ligt dat gemiddelde op 103 vierkante meter. Dat blijkt uit berekeningen van vastgoedplatform Immoweb. Daarnaast blijft de prijs van vastgoed langzaamaan stijgen volgens hen, al gaat dat niet overal even snel. In de grote steden in West-Vlaanderen stijgen de prijzen met 1,3 procent tegenover 3,4 procent in de rest van de provincie.

Vandaag bedraagt de gemiddelde koopkracht voor vastgoed van een gezin van tweeverdieners in Vlaanderen met een mediaan inkomen gemiddeld 99 vierkante meter. Dat is lager dan in Wallonië, maar wel pakken hoger dan in Brussel. “Die daling in vergelijking met het begin van het jaar komt door de combinatie van stijgende rente en de vastgoedmarkt, die blijft standhouden. Maar door de indexering van het loon is die vastgoedkoopkracht terug op hetzelfde niveau als een jaar geleden”, legt Piet Derriks van Immoweb uit.

Stijgende vastgoedprijzen blijven

De vastgoedkoopkoopkracht is in het laatste half jaar wat gedaald, want de prijzen van vastgoed bleven goed stand houden. In Vlaanderen bleven die in het tweede kwartaal stijgen met 1,9 procent tot een respectievelijk bedrag van 2.419 euro per vierkante meter.

Die stijging ligt over het algemeen iets lager in grote steden, terwijl het in de provincies zelf dan vaak sterker stijgt. In West-Vlaanderen bijvoorbeeld steeg de vastgoedprijs in het afgelopen half jaar in de grote steden ‘slechts’ met 1,3 procent. Terwijl het in de rest van de provincie toenam met 3,4 procent. Dat is voor de provincies na Oost-Vlaanderen de sterkste stijgingsgraad. “Wellicht komt de huizenmarkt in de steden en de betaalbaarheid onder druk te staan.”

In België betaal je voor een vierkante meter appartement gemiddeld 3.015 euro. En dat tegenover gemiddeld 1.999 euro voor een vierkante meter van een huis. “Ons wetenschappelijk team gaat die prijs per vierkante meter berekenen. Zo kunnen we de prijs van een standaardwoning op verschillende locaties makkelijker met elkaar vergelijken”, legt Piet uit. “Iedere maand werken we dat ook opnieuw bij. Voor onze berekeningen gaan we er ook van uit dat er een eigen bijdrage is ter waarde van 10 procent van het onroerend goed en dat transactiekosten uit eigen middelen betaald worden. De schuldcapaciteit wordt ook berekend op basis van een woonlast van 35 procent van het netto belastbaar inkomen na belasting over een looptijd van 20 jaar.”