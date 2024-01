Varkensboer Bart neemt slagerij in Woumen over: “Van graankorrel tot gedroogde worst”

Bart Syryn (41) uit Vladslo en Eline Vierstraete (37) uit Koekelare openen op zaterdag 3 februari hun slagerij in het hart van het Diksmuidse dorp Woumen. Wat het zo bijzonder maakt? “Het begint bij ons met een zelfgekweekte graankorrel en het eindigt met pakweg een gedroogde worst. Naast Vladslo verkopen we ons eigen vlees binnenkort ook in Woumen.” Dit mag je verwachten.

Acht jaar geleden begon Bart zijn bedrijf De Heerlijkheid in het Diksmuidse dorp Vladslo. “Mijn ouders waren hobbyboeren. Daar moet ik de liefde voor de stiel voor het eerst hebben gevoeld. Ik herinner me nog een boek over ‘Hoe overleef ik op twee hectare grond?’ dat in de kast stond. Die filosofie triggerde me om de slagersopleiding in Diksmuide te volgen. Voor een goed stukje vlees hoef je geen kilometers te reizen, je vindt het zo om de hoek. Wij kweken onze eigen bonen, tarwe, gerst en maïs voor de samenstelling van onze voeders. Op onze boerderij hebben we een 300-tal varkens die bij mooi weer van de buitenlucht mogen genieten. Binnen zitten ze op een warm bedje van stro. Het welzijn van onze dieren staat voorop. Ze worden geslacht in een erkend slachthuis in de buurt en de karkassen versnijden we in ons eigen atelier.”

Gloednieuwe winkel

Het vlees van Bart wordt niet alleen in de hoeveslagerij in Vladslo verkocht, maar ook in Gent en Brussel. Dat laatste wil hij schrappen, want hij heeft de slagerij Aneca in Woumen omgedoopt tot De Heerlijkheid, de naam van zijn bedrijf. “Daar openen we op zaterdag 3 februari een gloednieuwe winkel. We hebben twee slagers, een kok en een winkelbediende aangeworven. Zelf zullen we op zondagvoormiddag met plezier de klanten bedienen. De overige tijd verdelen we over onze boerderijen.”

Waar veel slagerijen verdwijnen, openen Bart en Eline er dus een extra. “Onze ambacht mag niet verloren gaan”, klinkt hij overtuigd. “De passie voor het vak heeft bij mij de bovenhand. In onze winkel kunnen klanten nog hun stukje vlees kiezen. Onze slagers versnijden het met plezier. Ons aanbod bestaat uit meer dan honderd producten en die zijn allemaal artisanaal. We maken er een erezaak van om alles behalve eenheidsworst in onze toonbank te leggen. In Vladslo zitten we beperkt, maar in Woumen hebben we een ruime toonbank. Daar zullen we ook traiteurgerechten verkopen zoals pizza, lasagne, stoofvlees of quiche. Bovendien zitten we in Woumen op een toplocatie met veel passage, dat is in Vladslo anders. Toch behouden we ook onze hoeveslagerij. De twee kunnen perfect naast elkaar werken.”

Afhaalbox

Bart en Eline houden de openingsuren bewust beperkt om alles haalbaar te houden. In Vladslo is de slagerij op vrij- en zaterdag open. In Woumen zal dat vanaf 3 februari van maan- tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur zijn en op zondag van 9 tot 12 uur. Op woens- en donderdag is het gesloten. Nieuw is dat het koppel met een afhaalbox zal werken. “Tot een dag voordien kunnen klanten via de webshop hun bestelling doorgeven. Ze krijgen een code en daarmee kunnen ze op een zelfgekozen moment hun box afhalen”, geeft Bart nog mee.

Van het stikstofakkoord is de Diksmuidse ondernemer niet bang. “De voorbije jaren heb ik geïnvesteerd in onze stallen waardoor ik volledig in orde ben met alle milieunormen. Het stikstofakkoord heeft voor mijn bedrijf nauwelijks gevolgen. Dat vergroot bij mij de honger om te blijven investeren in mijn verhaal van de korte keten. De klanten hebben recht op een schoon stukje vlees.” (GUS)