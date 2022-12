Vanessa is nieuwe uitbater van dagbladwinkel Descamps

De Kortrijkse Vanessa Delneste (44) is de nieuwe zaakvoerster van Dagbladhandel & Geschenken Descamps aan de Leiestraat 26. Ze nam de zaak over van Valerie Descamps die naar Viva Sara vertrok.

Vanessa is van Kortrijk en woont in Bissegem. Zij is samen met Giovanni Willemyns. Vanessa is mama van 4 kinderen tussen 24 en 8 jaar. Zij genoot een opleiding kantoor en verkoop.

Kort en krachtig

“Ik heb altijd graag contact gehad met de mensen en heb altijd in de verkoop gestaan. Ook in de horeca, al van kleins af. Ik weet wat het is”, lacht ze. “Het moment was aangebroken om iets zelfstandigs te gaan doen, nu de kinderen ouder zijn. Het was mijn droom, want het is ook een sociaal gegeven. Het voordeel is dat de winkel centraal gelegen is.”

Aan de bestaande winkel zal Vanessa niet veel veranderen. “Misschien een kleinigheid hier of daar, maar de inhoud blijft hetzelfde: het bestaande aanbod van tabakswaren, lotto, magazines, tijdschriften en kranten met daarnaast ook een assortiment puzzels, snoep, drankjes en geschenkartikelen.” Wat de naam van de zaak wordt? “Ik zal het niet te ver zoeken: kort, krachtig en herkenbaar. Misschien wordt het wel gewoon ‘Vanessa’.” De winkel zal elke dag open zijn van 7.30 tot 18.30 uur, behalve op zondag.