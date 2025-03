Vanaf mei krijgt Rumbeke een maandelijkse belevingsmarkt: “Vergelijk het met de ramblas in Barcelona”

Vanaf mei kan je gedurende 5 maanden elke tweede zondag van de maand genieten van een gezellige belevingsmarkt op het Kerkplein van Rumbeke. Stad Roeselare neemt hiervoor vzw De Stuyverij en Methodiekfabriek onder de arm, die de volledige organisatie in handen neemt. De Rumbeekse ramblas (geïnspireerd op de gezellige straat in Barcelona) – of kortweg Rumblas – wordt een markt voor en door Rumbekenaars.

Roeselare is als handelsstad al eeuwenlang gekend voor zijn markt. Naast de wekelijkse dinsdagmarkt kwamen er vorig jaar nieuwe zaterdagmarkten in Krottegem en Beveren bij. Nu komt er ook een Rumbeekse markt tijdens vijf zondagen vanaf mei (uitgezonderd augustus).

Elke tweede zondag van de maanden mei, juni, juli, september en oktober strijkt de markt neer voor de Sint-Petrus en Pauluskerk op het Kerkplein van Rumbeke, telkens van 11 tot 17 uur.

“Met deze belevingsmarkt geven we de Rumbekenaars een geweldige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en lokale producten en verenigingen te ontdekken”, aldus burgemeester Kris Declercq.

Meer dan een markt

“Roeselare krijgt er een bruisende ontmoetingsplek bij! Vzw De Stuyverij en Methodiekfabriek slaan de handen in elkaar om een inspirerende belevingsmarkt te organiseren – een plek waar creativiteit, verbinding en innovatie samenkomen. Op deze markt draait alles om proeven, ervaren en uitwisselen. Lokale ondernemers, makers en initiatiefnemers krijgen er de ruimte om hun passie te delen. Van ambachtelijke lekkernijen tot duurzame innovaties, van workshops tot inspirerende gesprekken – elke stand biedt een unieke ervaring.”

De belevingsmarkt is een ontmoetingsplek waar je niet alleen producten koopt, maar ook verhalen en ideeën uitwisselt. Dankzij de expertise van vzw De Stuyverij en Methodiekfabriek, beide pioniers in het creëren van verbindende en zelfversterkende gemeenschappen, wordt deze markt een levendig laboratorium van samenwerking en vernieuwing.

“We willen graag verenigingsstanden, ambachten en dagverse, lokale producten samenbrengen in Rumbeke. Je kan er iets drinken, genieten van muziek, animatie en straattheater, kortom gezellig kuieren en mekaar ontmoeten.Word deel van deze bruisende belevingsmarkt”, aldus Eva Desender van VZW De Stuyverij en Methodiekfabriek.

Deelnemen?

Ben je een Rumbeekse vereniging, ondernemer of initiatiefnemer? Wil je jouw ambacht, jouw product of muziek met een breed publiek delen? Grijp dan deze kans om deel uit te maken van een inspirerende markt vol beleving en ontmoeting!

Neem contact op met het Rumblas Team van vzw De Stuyverij via rumbekeramblas@gmail.com. Wil je graag meer informatie, noteer alvast zondag 23 maart in jouw agenda voor het info- en inschrijvingsmoment van 14 tot 16 uur in Café De Gilde (Sint-Petrus en Paulusstraat 11, Rumbeke). Info: www.destuyverij.be – www.methodiekfabriek.be.