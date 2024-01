Vanaf februari Schoelaprie in Dorpstraat in Sijsele: “Schoenen een langer leven geven”

Begin februari opent de uit Anzegem afkomstige Pieter Coorevits (41) schoenherstelzaak ‘De Schoelaprie’ in de Dorpstraat in Sijsele.

Sijselenaars en bij uitbreiding Dammenaars moeten al naar Maldegem of Sint-Kruis bij Brugge trekken om hun schoenen of andere lederwaren te laten herstellen. Maar daar komt begin februari verandering in en dat dankzij Pieter Coorevits (41).

De man is afkomstig van Anzegem maar volgde de liefde naar onze regio. Zijn echtgenote komt van Brugge, waar ze is actief is in de sociale sector, en het koppel vestigde zich enkele jaren geleden in Sijsele waar hun kinderen ook school lopen.

Passie

“Mijn vader had jarenlang een schoenherstellingszaak in Waregem. Daar heb ik de stiel geleerd en in mijn jongere jaren heb ik ook enkele jaren meegedraaid in de zaak. Ik heb echter ook een diploma van industrieel tekenaar en ben in die branche aan de slag gegaan. Op vandaag werk ik als tekenaar bij Lybover in Brugge”, vertelt Pieter. “Dat is een mooie job maar met 40 jaar te worden begon het toch te kriebelen om nog iets te doen met mijn passie voor het herstellen van schoenen. En toen er wel een mooi handelspand vrijkwam in Sijsele heb ik de kans gegrepen om een eigen schoenherstellingsdienst op te starten.”

Mooi ambacht

Pieter wil echter voorzichtig starten en blijft nog 4/5 werken in zijn huidige job. Hij zal gedurende de werkweek twee geopend zijn op twee ‘contactnamiddagen’ en daarnaast de hele zaterdag open zijn. “Ik bekijk ook nog de mogelijkheid dat mensen hun schoenen kunnen laten binnenbrengen via andere Sijseelse handelszaken. En als het goed loopt, wil ik de openingsuren op termijn zeker uitbreiden”, zegt Pieter. “Schoenen zijn de hoofdzaak maar je zult er voor de herstelling van alle mogelijke lederwaren terecht kunnen en ik bied ook een sleutelservice aan. Waarom die stiel me zo aanspreekt? Het is echt een mooi ambacht en ik hou ervan om schoenen zo een langer leven te geven.” (PDV)

De Schoelaprie, Dorpsstraat 89A, Sijsele Damme, de.schoelaprie@telenet.be.