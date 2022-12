Van Tim Boury tot Stoffel Vandoorne: ontdek de tien genomineerden voor Persoonlijkheid van het Jaar in Roeselare

Op zaterdag 28 januari is er een nieuwe editie van de Roeselare Awards. De organisatie maakte alvast de tien genomineerden voor Persoonlijkheid van het Jaar bekend.

De Award Persoonlijkheid wordt toegekend aan die Roeselaarse persoon of vereniging die Roeselare het voorbije jaar (2022) extra in the picture bracht. De persoonlijkheid kan zich laten kenmerken op verschillende domeinen: inspirerend vermogen, daadkracht, authenticiteit, sportieve prestaties, ondernemingsdrang, maatschappelijke toewijding …..

Door zijn/haar uitzonderlijke prestaties in één of meerdere van die domeinen bracht hij/zij de stad mede uitzonderlijk in het voetlicht.

De 10 genomineerden zijn:

Katnuf, brak in 2022 door met het nummer van mij zijn.

Tim Boury, een derde Michelinster in 2022.

Alexander Doom, gouden medaille wereldkampioenschappen indoor 4 x 400 m.

Stoffel Vandoorne, werd wereldkampioen in de e-klasse.

Steven Callens van Sunday, verkozen tot West-Vlaamse Jonge Ondernemer van het jaar.

Thomas Verhaeghe, vzw Roeselare Koerst, recordeditie Natourcriterium.

Team Zorgcentrum na seksueel geweld, staat dag en nacht klaar om te helpen en alle mogelijke steun te bieden.

Tom Vansteeland, met Blvckprint voor de tweede maal op Tomorrowland.

Team nachtopvang Het PosThuis, het opvangnet voor dak- en thuislozen.

Vox Musica, vierden in 2022 hun 25 jarig bestaan.

Via een online- (website -facebook) en printpoll (De Zondag, De Weekbode) worden van 16 december tot 31 december 2022 de 10 genomineerden tot 3 slotgenomineerden herleid. Men kan maximaal 3 keer een stem uitbrengen, via Facebook/Website en de stemformulieren in de Weekbode en de Zondag van respectievelijk 23 en 24 december.

Begin januari worden dan de 3 slotgenomineerden en de andere genomineerden in de diverse categorieën bekend gemaakt.

Op het gala in het Fabriekspand 28/1/2023 wordt de uiteindelijke winnaar uit de 3 slotgenomineerden persoonlijkheid door de aanwezigen via een stemming verkozen.