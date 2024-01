Van lichtgevend tot goud: ontdek de unieke fietsen van dit Roeselaarse bedrijf op Velofollies

Duizenden fietsliefhebbers springen dit weekend op hun stalen ros richting Kortrijk. Op de zestiende editie van Velofollies vinden zij exposanten uit liefst 14 landen, maar ook onze provincie is uiteraard meer dan vertegenwoordigd. Een opvallende stand wordt alvast die van Wrap My Bike. Dit jonge Roeselaarse bedrijf maakt letterlijk unieke fietsen.

Wrap My Bike zag in 2019 in Nederland het levenslicht, maar opereert sinds vorig jaar onder de koepel van No Handlebars Co van Sam Vynckier (31), dat enkele merken groepeert.

“Met Becycled bieden we een online marktplaats voor tweedehandsfietsen aan, Bikecareer is dan weer een platform dat jobs in de fietswereld groepeert en met Watts in a Box vervaardigen we duurzame fietssokken”, legt de Moorselenaar en voormalig beloftewielrenner uit. “Wrap My Bike past perfect binnen onze activiteiten.”

Alternatief voor lakken

Je bent je alledaagse zwarte of grijze (race)fiets wat beu? Dan hoef je niet meteen een nieuwe te kopen: Wrap My Bike heeft de oplossing in huis. “Wrapping is in de automobielsector al jaren een vertrouwde methode, wij passen de methode op fietsen toe. Wij bestickeren het frame, maar nemen ook accessoires zoals helmen en fietscomputers onder handen.”

“Voor auto’s gebruiken ze deze techniek al jaren, wij passen het nu toe op fietsen”

Vynckier omschrijft wrappen als een waardevol alternatief voor lakken. “Een groot voordeel is dat je een wrap of skin altijd kan verwijderen. Zo blijft je originele lak behouden en staat de fabrieksgarantie te allen tijde overeind.”

“Bovendien is wrapping erg duurzaam. We kunnen vooraf exact berekenen hoeveel materiaal we voor een opdracht nodig hebben en genereren op die manier minder afval. En nog een pluspunt: wil je na enkele jaren een nieuw design, dan kan je de oude wrap gewoon vervangen.”

Betaalbaar

Wrap My Bike heeft een erg divers klantenbestand. “Gaande van de modale wielertoerist die zijn fiets een persoonlijke toets wil geven tot grotere bedrijven die bijvoorbeeld een groot aantal fietshelmen met hun logo wensen.”

© Wrap My Bike

“Wij werken altijd volledig op maat van de klant. We luisteren naar wat ze willen, werken een design tot in de puntjes uit en voeren alles zelf uit. Aan erg betaalbare prijzen: (een deel van) je fiets of helm wrappen, is voor iedereen mogelijk.”

De interesse in de techniek zit duidelijk in de lift, volgens Sam Vynckier. “Het biedt de fietsfanaat een enorme waaier aan mogelijkheden. Veel fietsconstructeurs beperken het aanbod tot slechts enkele kleuren, wij kunnen zo goed als alle kanten uit.”

“Bovendien zijn onze skins en wraps weer- en zonbestendig. Je kan er in alle meteorologische omstandigheden de weg mee op en we garanderen een kleurvastheid van vijf tot acht jaar.”

Berglandschap

Vynckier en zijn team kregen al enkele uitdagende projecten op tafel. “Zoals die klant die een berglandschap met gouden afwerking op zijn frame wilde. Of de glow in the dark-skins die we ontwikkelden, zo geeft je fiets licht in het donker. Dergelijke zaken laten ons toe om onze eigen grenzen weer wat te verleggen.”

© Wrap My Bike

In 2024 wil Wrap My Bike verder internationaal groeien. “We hebben nu al klanten in heel Europa, maar er lopen ook bestellingen uit de VS, Colombia en Japan binnen”, klinkt het trots.

“Die weg willen we verder bewandelen, maar tegelijk willen we ook de stap naar de retail zetten. Onze fluorescerende strips en universele skins hopen we zo snel mogelijk in de winkelrekken te krijgen. Maar eerste volle focus op Velofollies. Dit is al zestien jaar het absolute mekka voor iedereen die een hart voor de wielersport heeft. We móeten dus gewoon in Kortrijk zijn.”

Alle info over Velofollies op velofollies.be.