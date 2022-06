Van hotelkamers naar een foodtruck: Nick en Stefanie van hotel El Parador verhuren foodtruck ‘La Camionnette’

In december namen Nick Ver Eecke en zijn vrouw Stefanie afscheid van Hotel El Parador. Na jarenlang het hotel in Tielt uit te baten, besloten ze dat het tijd was om nieuwe horizonten te gaan verkennen. Sindsdien zijn Nick en Stefanie niet meer actief in de horeca. Al kan je sinds kort wel hun oldtimer drank- en foodtruck La Camionnette huren.

Zo kochten ze onlangs een limoengroene Citroën HI uit 1967 aan, die ze nu – met of zonder drank inbegrepen – willen verhuren voor verjaardagsfeesten, familiefeesten, recepties en andere aangelegenheden.

“Ik ben al mijn hele leven gefascineerd door foodtrucks en toen ik dit model zag, was ik meteen verliefd”, vertelt Nick. “Het is een prachtig, authentiek wagentje, dat ook nog eens perfect rijdt. Dat maakt het ideaal om van evenement naar evenement mee te gaan. Alles is ook aanwezig. Zo is er al een teppanyakiplaat, een afwasmachine en een frigo en ben ik ook nog op zoek naar een tapinstallatie. Daarnaast kochten we ook een koelremorque, die we in hetzelfde kleur zullen schilderen als de truck, om drank in te zetten.

Concept verder uitwerken

Voorlopig zullen Nick en Stefanie evenwel niet zelf plaatsnemen in de truck. “Daarvoor hebben we het te druk met ons werk. Zo is Stefanie aan de slag bij Adagio, waar ze keuken- en zaalverantwoordelijke is, terwijl ik bij Ma Kwizien werk”, aldus Nick. “Ik zou heel graag het concept verder willen uitwerken, maar voorlopig is dat dus nog niet aan de orde. Al wil dat echter niet zeggen dat we er nooit zullen in staan. Dit is nu echter de start en we zien dan wel waar we komen.”

Via de Facebookpagina van La Camionnette is alle info te vinden. Binnenkort wordt ook de website gelanceerd.