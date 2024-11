Van duurzame drankautomaten tot artificiële intelligentie: vier West-Vlamingen prijken op prestigieuze Belgische Forbes 30 under 30-lijst

Liefst vier jonge West-Vlamingen kleuren de nieuwe Forbes 30 under 30-lijst. Het initiatief stelt veelbelovende ondernemers, wetenschappers, creatievelingen en leiders in de kijker en zoomt voor het eerst ook op ons land in.

Al meer dan tien jaar stelt het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes de 30 under 30-lijst samen. Voor het eerst doet het dit nu ook op Belgische niveau en die kleurt meteen erg West-Vlaams. Liefst vier veelbelovende provinciegenoten kaapten een plekje weg.

De volledige lijst, waar onder andere ook producer Henri PFR en influencer Sarah Puttemans op prijken, wordt vanavond in Brussel voorgesteld.

Colin Deblonde – stichter en ceo van Dripl

Colin Deblonde, ceo van Dripl. © JOKE COUVREUR

Hij werd geboren in Zuid-Afrika, maar Colin Deblonde (26) groeide op in De Panne. Hij is altijd al gepassioneerd geweest door start-ups met een milieuvriendelijke impact. Tijdens zijn studie productontwerp aan de universiteit van Antwerpen bedachten Colin en Lucas Moreau, de medeoprichter van Dripl, een verpakkingsvrije drankendispenser.

Onderweg werkten Colin en zijn team samen met investeerders en wonnen ze meerdere prijzen op het gebied van (studenten)ondernemerschap, duurzaamheid en productontwerp. Vandaag nemen meer dan 300 bedrijven deel aan hun Refillution, wat zorgde voor de eliminatie van meer dan acht miljoen wegwerpverpakkingen. Ons doel is duidelijk: we willen voor een mondiale impact zorgen”, stelde Colin nog in een uitgebreid interview met KW in februari 2022.



Bart-Jan Leyts – oprichter Otamiser

Bart-Jan Leyts. © Otamiser

Bart Jan Leyts (25) stond aan de wieg van Otamiser, een jong bedrijf dat hotels en verhuurders helpt om meer omzet te halen op boekingsplatformen. Hij is gedreven door ondernemen: van het opbouwen tot het leiden van een bedrijf.

Drie jaar geleden begon hij met Otamiser, sindsdien heeft hij het bedrijf door een financieringsronde geleid, het team uitgebreid naar 38 medewerkers en het product in meer dan tien landen gelanceerd. Bart-Jan is van het Assebroekse afkomstig.



Casimir Morobé – oprichter en ceo van Toqua

Casimir Morobé. © Forbes

Casimir Morobé (26) is stichter en co van Toqua, een in Gent gevestigde AI start-up dat de decarbonisering van de scheepvaart versnelt. Toqua ontstond in 2020 uit Casimirs interesses voor klimaat, machine learning, en de maritieme wereld nadat hij zijn thesis maakte rond hoe artificiële intelligentie de scheepvaart kan helpen decarboniseren.

Toqua is wereldwijd actief en helpt de allergrootste spelers emissies te verminderen en kosten te drukken, door Toqua’s Ai te implementeren in hun software. Naast Toqua richtte Casimir ook Everest Analytics op, een non-profitorganisatie dat data-science consulting levert aan sociaal- en klimaatgerelateerde projecten. Casimir is van Brugge afkomstig.



Steve Declercq – oprichter Bizzy

Steve Declercq ‘(links) en Hendrik Keeris van Bizzy. © GF

Steve Declercq (26) is samen met Hendrik Keeris oprichter van Bizzy. Het bedrijf is gespecialiseerd in het verwerken van bedrijfsgegevens via software, aangedreven door artificiële intelligentie.

Bizzy combineert officiële gegevens met informatie uit diverse bronnen en concurreert zo met traditionele dataleveranciers. Het wordt ook als de Belgische Google voor bedrijfsdataomschreven.

“Bizzy is een AI-gedreven Sales Intelligence platform dat sales professionals helpt bij het onderzoeken, ontdekken en contacteren van leads”, leggen Steve en Hendrik uit. “De combinatie van gelokaliseerde data met AI-gedreven classificatie en zoekmogelijkheden maakt het mogelijk om de meest relevante bedrijven binnen je doelgroep te vinden.” Het succes is navenant, met meer dan 350.000 gebruikers per maand en driehonderd zakelijke klanten. Steve is van Avelgem afkomstig.